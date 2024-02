Chose promise, chose due et surtout faite. La direction de la JSK vient d'officialiser l'arrivée de deux nouveaux éléments dans son effectif. Jugurtha Hamroune, binational franco-algérien et Mamadou Traoré de nationalité malienne viennent en appoint au compartiment offensif qui a énormément souffert durant la première phase du championnat. Aussi, afin de se doter d'une ligne d'attaque percutante, le club kabyle fait appel à deux joueurs dont l'un est un milieu de terrain offensif et meneur de jeu et un autre ailier gauche assurant également le poste d'avant-centre. Deux joueurs capables, au vu de leur CV, de réanimer une attaque qui a été somnolente durant toute la première phase. Deux jeunes joueurs signent ainsi leur bail avec le club kabyle qui a eu le feu vert de son sponsor pour effectuer des recrutements de qualité.

Avant la fin de ce mercato hivernal, le coach Azeddine Aït Djoudi tient deux éléments-clés pour réussir sa mission de revenir aux bons résultats et ainsi reprendre une place perdue dans le premier carré de la course au titre. Désormais, le coach Aït Djoudi peut animer son compartiment offensif sans aucun problème, car il dispose d'un avant-centre performant en la personne de Jugurtha Hamroune. Ce dernier a assuré ce poste dans plusieurs clubs étrangers dont, notamment le club français l'EA Guingamp et le club roumain du Steaua Bucarest et enfin le club qatari d'El Sadd.

Jugurtha Hamroune possède ainsi les qualités requises pour combler le vide dont a souffert la JSK, durant ces dernières saisons, à savoir la transformation des occasions en buts. De son côté, Mamadou Traoré est l'élément idéal dans l'échiquier d'Aït Djoudi qui dispose désormais d'un joueur qui peut assurer la liaison nécessaire entre le milieu de terrain et le compartiment offensif.

Aussi, les Canaris peuvent être plus percutants durant la seconde phase du championnat qui reprend samedi prochain, avec une rencontre qui s'annonce déjà difficile face au NC Magra. L'adversaire qui pointe à la 14e place dans le classement ne viendra pas à Tizi Ouzou pour admirer les sommets neigeux du Djurdjura, mais pour arracher le meilleur résultat possible. L'effectif d'Aït Djoudi devrait donc s'attendre à ce que les visiteurs ferment le jeu pour préserver leur filet. Et c'est justement durant ce genre de configuration que les nouvelles recrues vont montrer leurs capacités à faire la différence.

Pareil pour la rencontre d'après. Les Canaris iront croiser le fer avec le Paradou AC qui, lui, talonne le leader avec une troisième place montrant sa belle forme. Ces deux rencontres ont toutes l'air d'être des tests sérieux pour le nouveau coach et les nouvelles recrues.

Enfin, avant de reprendre la compétition, les Canaris, rappelons-le, effectuent un mini-stage d'intersaison sous la houlette du nouveau coach qui met déjà le tempo en augmentant la cadence des préparations. L'enjeu en vaut la chandelle, car c'est à la reprise que l'on se fera une idée nette du bien-fondé des profonds changements effectués durant ce mercato.