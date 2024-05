Les Canaris retrouvent peu à peu une meilleure ambiance. Alors que le tout nouveau président fait tout pour rassurer les joueurs de sa disponibilité à faire tout ce qui est possible pour eux, les visites se multiplient aux séances d'entraînement qui se déroulent au stade du 1er- Novembre. Le week-end passé, les camarades de Boualia ont eu l'agréable surprise de recevoir le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, qui a assisté à la séance conduite par le duo Bensafi et Balloul. Une ambiance bon enfant a régné sur le stade fétiche de la ville des Genêts qui n'a pas l'habitude, il faut le signaler, de recevoir les sélectionneurs nationaux.

Les supporters, très heureux, ont exprimé leur joie sur les réseaux sociaux. Ces derniers considéraient globalement que le geste de Petkovic est très bon pour le moral des Canaris qui semblent reprendre le dessus après une période très difficile. Petkovic a été accueilli par le président du club El Hadi Ould Ali qui a exprimé ses remerciements pour ce geste hautement significatif de l'intérêt porté au club kabyle.

L'hôte de la capitale du Djurdjura a également eu de longs entretiens avec les membres du staff technique de la JSK composé notamment des deux entraîneurs Bensafi et Balloul, l'entraîneur des gardiens, les préparateurs physiques ainsi que le staff médical.

À noter par ailleurs que le week-end était très chargé à la JSK avec, notamment l'officialisation de la prise en main de la direction du club par El Hadi Ould Ali dans une cérémonie à laquelle a pris part le désormais ex-président du club Achour Chelloul. Rare dans les annales du club, la cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant a été l'occasion pour Cheloul de présenter ses voeux à son successeur à qui il a souhaité de réussir dans sa mission. Pour Cheloul, c'était un honneur d'avoir à diriger un club aussi prestigieux que la JSK sans toutefois omettre de réitérer ses excuses au public pour les éventuelles erreurs qu'il a dû commettre pendant son passage à la tête du conseil d'administration.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la prochaine rencontre opposant les Canaris à l'USM Alger se déroulera ce lundi dans l'après-midi. Une rencontre très difficile pour les Canaris qui devront ainsi se surmener pour arracher le meilleur résultat possible. L'adversaire n'est pas des moindres et par-dessus tout il ne compte pas laisser filer l'occasion de jouer devant ses supporters pour arracher une victoire. Le duel a tout l'air d'un clasico et les rencontres opposant ces deux équipes ont toujours soulevé des passions. Ce qui fait que l'explication promet du spectacle pour peu que les deux adversaires ouvrent le jeu en allant à l'offensive.

De leur côté, les supporters de la JSK ne comptent point laisser leurs joueurs seuls face à un adversaire aussi difficile. Ils comptent se rendre en masse dans la capitale pour accompagner les camarades de Mouaki vers une victoire qui reste, malgré la difficulté, possible. Les Canaris l'ont déjà fait et les Usmistes en savent quelque chose.