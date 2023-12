Le CS Constantine a été plus fort, ce vendredi, contre la JSK. Outre le résultat sans ambages, de 2 buts à zéro, les Sanafir ont gratifié leurs supporters d'un jeu homogène, donc plus beau que leurs adversaires qui sont passés tout à fait à côté de la plaque, durant toute la rencontre. La défaite, même un peu prévisible, a confirmé, contrairement à ceux qui tirent à volonté sur les Canaris, que le CSC est une équipe très forte qui revient aux premières loges du classement, en talonnant d'ailleurs le leader. Les Canaris, eux, reculent à la 7e place après avoir rejoint, la semaine passée, le premier peloton de la course. Une course difficile et haletante, en ces débuts, non seulement pour la JSK mais aussi, il ne faut pas l'oublier, pour le champion en titre qui se trouve actuellement derrière le club kabyle à la 8e place avec seulement 13 points. L'USM Khenchela aussi accuse du retard en ce premier mercato, bien que l'équipe soit dans de meilleures conditions que la JSK qui sort d'une période très tourmentée.

En fait, contrairement à ce que prétendent les experts analystes de tous bords, l'équipe d'Almeida, même si elle n'a pas été efficace dans tous ses compartiments, ce vendredi, a tout de même montré des signes positifs et prometteurs. Almeida commence à avoir entre les mains un véritable noyau de cadres tournant autour du capitaine Salim Boukhenchouche. Ce groupe de joueurs qu'on a vu depuis la prise en main du coach portugais est en train de prendre forme, même si on doit attendre encore quelque temps avant de le voir développer un jeu logique et harmonieux. De rencontre en rencontre, on commence à sentir la naissance d'un groupe plus homogène, même si on ne l'a pas vu, ce vendredi, devant le CSC, notamment avec la confirmation d'une journée à l'autre du jeune Aït Athmane. Il ne faut, à cet effet, pas se mettre un doigt dans l'oeil, en sous-estimant les Sanafir et tirer sur les Canaris qui ont perdu ce duel.

La stratégie d'Almeida donne déjà des fruits et ce n'est pas cette défaite devant un grand club comme le CSC qui jouait, faut-il le rappeler, devant ses supporters sur son terrain du stade chahid Hamlaoui.

Les Canaris et l'entraîneur Almeida doivent fermer leurs oreilles à ces pseudo-analystes et experts de la balle ronde qui commencent déjà à tirer sur eux après cette défaite comme si la JSK n'a nullement le droit de perdre un match, même avec un club qui développe un meilleur jeu. D'ailleurs, on constate avec étonnement que ces «experts critiqueurs» passent sous silence le classement du champion en titre, les défaites des meilleurs clubs du championnat, mais ne ratent pas l'occasion de mettre les Canaris sous une terrible pression, suite à une défaite même logique et prévisible.

Ceci dit, la JSK manque cruellement d'atouts offensifs et cela est dû essentiellement au recrutement approximatif effectué en début de saison.

Almeida n'a effectivement pas pu mettre en place une stratégie tactique durant ce duel en partie à cause de la force de son adversaire, mais cela ne doit aucunement faire l'impasse sur le fait que le CSC avait tous les atouts pour remporter cette confrontation.

Les Canaris sont attendus, la semaine prochaine, devant leurs supporters et ils devront mettre à profit cet avantage pour glaner les trois points car après, ce sera un déplacement très périlleux qui les attend à Alger, face au leader, très en forme en cette période. Almeida gagnerait à maintenir le cap et ne pas céder à la pression car, en toute logique, une bonne équipe se construit petit à petit et ne naît pas du néant avec des recrutements et des limogeages après chaque défaite.