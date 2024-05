Les Canaris sont finalement revenus d'El Bayadh avec un point. C'est mieux que rien. C'est même très bien au vu de la configuration de la rencontre. Tenir en échec une équipe qui avait la hargne de gagner, jamais montrée depuis le début de saison est un point positif à retenir à l'actif des Kabyles qui remontent peu à peu la pente entamée depuis le début de saison. Cinq matchs sans défaite, c'est tout de même positif. En effet, depuis sa victoire contre le MC Oran 3 buts à 1, l'équipe kabyle n'a plus perdu aucun match en championnat.

On peut même se permettre de dire que la JSK retrouve les bonnes habitudes, en attendant de confirmer à Tizi Ouzou le 26 mai, lors du classico face au champion d'Algérie, le Mouloudia Club d'Alger, sacré à 4 journées de la fin du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Le moral des troupes se remet après une période où l'on avait vu des joueurs complètement anéantis. La période d'Aït Djoudi a, pour rappel, été la pire avec des accusations qui s'abattaient sur eux, après chaque défaite.

Vendredi donc, les camarades de Mameri, auteur du but d'égalisation dans les dernières secondes de la rencontre, ont imposé aux locaux de partager le butin sur son terrain à El Bayadh. La tâche n'était pas facile surtout en première mi-temps où les locaux ont joué en bloc haut pour arracher une victoire. Mais ce sera sans compter avec les Canaris hyper résistants. Après la pause citron, les Kabyles reviennent, plus efficaces, et se créent de plus en plus d'occasions. Toujours le même problème d'efficacité se pose dans le compartiment offensif. Dans cette rencontre, faut-il le souligner, c'est la défense qui a fait la plus grande part de la besogne.

Mameri est encore passé par-là

Mais cette muraille résistante reçoit quand même un but à la 76'. Et, c'est justement là où apparaît le travail du duo Bensafi-Bahloul. Même après avoir encaissé le but, les camarades de Boualia n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué à harceler la défense adverse jusqu'à la dernière seconde de la rencontre. Ils seront d'ailleurs récompensés d'un joli but d'égalisation marqué par un Mameri qui s'est racheté donc de ses bourdes de la rencontre précédente. Ce vendredi à El Bayadh on a vu des Kabyles au moral d'acier grâce au travail fait par le staff technique. D'ailleurs, il faut souligner que les Canaris après l'arrivée de Bensafi-Bahloul ne ressemblent en rien à ceux qu'on avait vu évoluer auparavant.Toujours sur le plan du travail mental, il ne faut pas omettre de signaler la différence d'attitude de la direction et du staff technique par rapport à leurs prédécesseurs.

Place maintenant à la prochaine saison

Depuis son arrivée, le nouveau président a été constamment aux côtés des joueurs. Ce qui leur a donné plus de confiance en eux-mêmes. C'est un changement radical si l'on considère bien la situation calamiteuse qui avait régné sous la présidence de Achour Cheloul et Aït Djoudi à la tête de la barre technique.

Enfin, au chapitre de la suite de la compétition, il devient à présent évident que la JSK n'a aucun objectif pour cette saison. L'essentiel du travail se concentre, à présent, sur le mercato estival avec Hakim Medane comme principal animateur. Les recrutements de l'été seront le test majeur pour cet ancien joueur fraîchement installé comme directeur général. C'est un véritable baptême du feu qui l'attend. En tout cas, il a tous les moyens à sa disposition pour réussir le recrutement. Il n'aura donc aucune excuse.