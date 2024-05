Les Canaris veulent arracher un maximum de points

Les Canaris ont été tenus en échec avant-hier sur leur terrain du 1er- Novembre de Tizi Ouzou par une équipe du CS Constantine qui voulait à tout prix arracher au moins le point du match pour espérer rester en course pour une place sur le podium en fin de saison. Le CSC a résisté à un pressing qui a duré la majeure partie de la rencontre grâce à une muraille défensive en bloc bas. Les camarades de Boualia, il faut le reconnaître, n'ont pas été très efficaces. Devant le périmètre de l'adversaire, les attaquants ont péché par un manque de concentration. Ce qui les a empêchés de transformer les actions en buts.

Il ne faut toutefois pas s'alarmer encore une fois et remettre les joueurs dans le cycle infernal de la pression. Cela ne servira à rien parce qu'il n'y a plus aucun objectif à atteindre hormis la volonté de terminer l'année sur une bonne note et surtout se projeter sur la préparation de la prochaine saison. Les Kabyles ont tout de même arraché un point et c'est déjà beaucoup devant une équipe qui se présente comme sa bête noie depuis maintenant presque 10 ans en championnat.

Les Constantinois ont remporté les 5 dernières confrontations disputées à Tizi Ouzou face à la JSK. Autrement dit, le CSC est une bonne équipe qui sait gérer les situations difficiles. Ses joueurs ont plus d'expérience que les Canaris et il est logique que ces derniers puissent tenir en échec leur adversaire.

D'ailleurs, dans sa conférence d'après-match, coach Bahloul a reconnu la force de l'adversaire sans pour autant manquer de souligner que son équipe a répondu du tac-au-tac jusqu'à la dernière minute de jeu. Pour lui, il était prévisible que l'adversaire ne fasse pas d'erreurs à mettre à profit pour marquer. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé. Le match nul est tout de même un bon résultat, affirme-t-il. L'essentiel, soulignait Bahloul, est de grignoter le maximum de points dans chaque rencontre. C'est ce qui va compter à la fin de la saison.

À présent, place aux préparations en vue de la prochaine rencontre attendue, vendredi prochain, face à El Bayadh. En déplacement, les Canaris vont devoir encore une fois se battre pour arracher le maximum de points possible face à une équipe qui a passé une saison très difficile.

À la 11e place, El Bayadh va se jeter de tout son poids lors de cette rencontre qu'il jouera devant ses supporters. L'objectif n'est rien d'autre qu'une victoire pour remonter dans le classement. Aussi, les camarades de Matouti devront s'attendre à une rencontre difficile. Revenir avec un bon résultat reste possible, mais il va falloir se battre. D'ici une semaine, les joueurs auront récupéré leur punch pour presser l'adversaire et le contraindre à faire des erreurs.

Enfin, il convient de souligner que les supporters attendent encore des décisions concrètes de la part de la direction conduite par le nouveau président du conseil d'administration, El Hadi Ould Ali. Ce dernier entoure les joueurs de toute l'attention nécessaire afin de les motiver à terminer la saison sur une bonne note.

Cette année, la JSK est loin de la zone rouge de la relégation. Encore cinq journées et on aura clôturé une saison sans grandes difficultés. À la JSK, on pense déjà à la prochaine saison et le défi de retrouver les compétitions internationales. Tel est le rêve de l'ensemble des fans du club, le plus titré d'Algérie.