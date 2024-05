C’est le troisième titre gagné par les Canaris

La Jeunesse sportive de Kabylie, s'est imposée ce vendredi en finale de la coupe de la Ligue de la catégorie des moins de 21 ans, face à l'Entente sportive de Sétif. Ce duel au sommet disputé sur le terrain du stade Salem Mebrouki de Rouiba, a drainé la foule des grands jours. Ainsi, soutenus par un public merveilleux, les jeunes lions du Djurdjura ont réussi à damer le pion aux Sétifiens, malheureux dans cette séance des tirs au but qui a donc souri aux Canaris.

Après la consécration de l'équipe première, il y a de cela trois ans en coupe de la ligue professionnelle face au NC Magra, les U21 entraînés par Toufik Smaïl, rééditent la même performance en s'adjugeant le trophée dans sa nouvelle édition, réservée exclusivement aux équipes réserves des clubs de l'élite.

Pour revenir à cette rencontre, les deux équipes qui n'ont pas pu se départager lors du temps réglementaire, terminent la partie sur un score de parité d'un but partout. Les Kabyles, menés au score, sont parvenus à égaliser quelques instants avant la fin de la partie.

Lors des prolongations, les Canaris passent devant grâce à un but de Berkane, mais Aïssaoui remet les pendules à l'heure de fort belle manière et permet à l'ESS de jouer la séance des tirs au but, qui a été fatidique aux Noir et Blanc.

La JSK succède ainsi au Mouloudia Club d'Alger, détendeur du premier trophée mis en jeu, durant la saison 2022-2023. Il est aussi utile de rappeler que les U15 de la JSK ont remporté, il y a quelques jours, la finale de la coupe d'Algérie de cette catégorie, en battant l'AB Boussaâda sur le score sans appel, de cinq buts à zéro.

C'est donc le troisième titre gagné par la JS Kabylie cette année en catégories jeunes puisque l'équipe des moins de 18 ans, a été aussi sacrée championne d'Algérie de son groupe.

Un excellent travail réalisé par le directeur sportif des jeunes Salim Menad, qui a, pour sa première expérience à la JSK, réussi son pari cette saison en parvenant à rehausser, le niveau des jeunes joueurs kabyles.

Très connu pour avoir déjà fait ses preuves en Équipe nationale de différentes catégories, Menad a ramené une autre approche de formation qui a permis aux Canaris de décrocher des titres mérités dans pas moins de trois catégories.

Par ailleurs, si on jette un coup d'oeil sur les résultats obtenus par l'équipe première lors des derniers matchs de Ligue 1 Mobilis, on s'aperçoit que la saison de la JSK n'est pas aussi catastrophique qu'on essaye de le faire croire.

Il est vrai, que l'équipe senior qui reste la vitrine du club n'a pas carburé comme on l'espérait, mais cela ne doit en aucun cas effacer ces bons résultats accrochés par les jeunes des U15, U18 et U21. En d'autres termes, les prouesses réalisées en jeunes, viennent embellir la saison des Canaris.

Il est vrai aussi que sur une période bien déterminée, la JSK a touché le fond et s'est fait peur pour sa survie mais une fois que les Kabyles ont réappris à gagner leurs matchs à la maison, ils ont réussi à renverser la situation pour assurer une fin de saison plutôt tranquille.

C'est- à-dire à même de leur permettre d'entrevoir un nouvel exercice avec d'autres ambitions et des objectifs autrement plus relevés.