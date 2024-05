Les Canaris affrontent aujourd'hui à 19h, au stade Nelson Mandela, l'USM Alger dans une rencontre qui s'annonce déjà très difficile. Une rencontre décisive pour les Kabyles qui devront confirmer leur retour à la bonne forme par, au moins, un match nul. Ce n'est pas une tâche facile mais, cela reste dans le domaine du possible. Les camarades de Mouaki sont sur une lancée positive avec deux victoires successives dans le rétroviseur. Ces deux bons résultats réalisés après un long passage à vide a retapé leur moral.

Aussi, aujourd'hui, l'on s'attend à voir une équipe de la JSK au grand complet. Après une sorte de stage bloqué en vue de ce duel avec l'USMA, les Canaris devraient offrir à leurs supporters un football à la hauteur de leurs attentes. Un beau football mais aussi un bon résultat.

À la 7e place du classement de la Ligue 1 Mobilis avec un total de 33 points, soit à 2 longueurs de son adversaire du jour, la JSK pourrait avancer vers le premier carré en cas de succès ce soir à Baraki.

Un objectif qui demeure dans les cordes des Canaris, mais il faut une série de victoires d'au moins trois matchs. Toutefois, parallèlement à la possibilité d'améliorer son classement, le club kabyle devrait faire très attention parce qu'un retour en arrière reste, hélas, toujours envisageable.

Quelques mauvais résultats pourraient faire reculer l'équipe vers les dernières places.

Ce qui oblige donc le duo Bensafi-Bahloul à se surpasser eux aussi, cet après-midi, sur la ligne de touche. C'est un véritable duel tactique qu'ils vont devoir livrer. Ils en sont capables, car ils l'ont déjà démontré dans les moments les plus difficiles du club.

Bensafi a pris en main la barre technique dans des moments difficiles et il a bien réussi sa mission. Les supporters le lui reconnaissent d'ailleurs mais ils ont toujours regretté que ce dernier ait été rapidement écarté, pour faire place à un nouvel entraîneur.

Bensafi mérite, selon eux, d'avoir sa chance de prendre officiellement la barre technique comme entraîneur en chef, puisqu'il a toujours fait mieux que les entraîneurs ramenés à coups de milliards.

Au chapitre de l'effectif, il y a lieu de noter que l'équipe sera au grand complet. Le compartiment offensif, composé de Boualia, Matouti et Mouaki devrait être hyper performant. C'est même primordial parce que l'équipe a besoin de marquer des buts. Il n'y a pas point de victoire sans buts. Au milieu du terrain, le groupe est appelé à avoir un oeil sur ses arrières pour épauler les défenseurs.

L'adversaire ne reculera pas. Bien au contraire. L'USM Alger est à la recherche d'une victoire pour se rapprocher davantage du podium à défaut d'accrocher cette seconde place du classement et pouvoir disputer la Ligue des Champions, la saison prochaine.

Enfin, il y a lieu de rappeler que les supporters comptent aller massivement à Alger pour être présent avec leur équipe dans cette épreuve du feu.

Le fait que le match se joue au stade Nelson Mandela, à Alger, favorise leur déplacement pour deux bonnes raisons.

La proximité de la ville d'Alger facilite le déplacement de ces derniers, outre les grandes capacités d'accueil du stade de Baraki qui peut contenir tous les supporters désirant s'y rendre. Du bon spectacle devrait être au rendez-vous, car les duels entre la JSK et l'USMA ont toujours soulevé les passions.