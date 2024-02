L'Expression: Tout d'abord président, parlez-nous un peu de la saison de la JSMB cette année?

Farouk Mial: On essaye de maintenir ce grand club en vie. Les difficultés sont nombreuses, et on tente de remédier à cette situation délicate dont on a hérité. Je ne suis pas là du tout en train de jeter de l'opprobre sur mes prédécesseurs, mais c'est un constat amer certes mais qui existe bien.

Vous avez aussi eu des difficultés sur le plan des résultats, ce qui a engendré le départ de Rabie Meftah, une explication là-dessus?

C'est la loi du football, les résultats n'ont pas trop suivi. Je tiens avant de parler du départ de Meftah à le remercier pour son passage. C'est sa première expérience et je peux dire que tout n'était pas mal. Aujourd'hui, il est parti, c'était une séparation à l'amiable où chacun peut tirer ses conclusions sur ce parcours réalisé jusqu'ici. On lui souhaite toute la réussite dans son travail.

Beaucoup ne le savent pas, mais l'inter-saison était difficile, comment êtes-vous arrivé à faire démarrer ce club?

Effectivement, on a beaucoup souffert, notamment sur le plan financier, mais on est resté raisonnable dans nos ambitions. La priorité était donc d'assainir la situation financière du club, devenue très lourde à assumer, surtout avec l'accumulation des dettes, et les litiges avec la CRL. On a réglé le problème des recrutements et on a aussi réussi à mettre une équipe en marche, mais je tiens si vous le permettez à lancer un appel aux amoureux de cette équipe...

Oui allez-y?

La JSM Béjaïa a pendant longtemps représenté dignement la région avec les résultats que tout le monde connaît. Donc, j'ai envie de dire aux notables et aux industriels de la région de venir en aide à cette équipe, en proie à une crise sans précédent. On se contente des subventions de l'État et cela est bien insuffisant compte tenu des dettes et des dépenses qui nous étranglent au quotidien. Aujourd'hui, la JSMB a besoin de tous ses enfants pour sortir définitivement la tête de l'eau.

Vous avez désigné Khaled Lounici à la tête de la barre technique, quels sont les objectifs assignés à cet entraîneur?

Suite au départ de Rabie Meftah, on est donc arrivé à un accord avec Lounici. On a convenu avec lui de tenter d'améliorer les résultats du club. Notre objectif pour cette année ne sera pas l'accession mais on vise une place honorable qui nous permettra de bien finir la saison et pouvoir démarrer la saison prochaine sur de bonnes bases. Après, je pense qu'avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes de notre division, la JSMB ne mérite pas sa place actuelle. On doit donc finir le travail d'assainissement des dettes et mettre en place une stratégie qui nous permettra de retrouver au plus vite l'élite du football algérien.

Un dernier mot pour finir?

Je réitère mon appel aux enfants du club et amoureux de la JSMB afin de venir en aide au club, pour éviter sa disparition. La JSMB est notre seconde famille et on doit tous oeuvrer à améliorer la situation du club phare de toute une région.