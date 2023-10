L'attaquante canadienne Christine Sinclair, meilleure buteuse de l'histoire du football, avec 190 réalisations, a annoncé sa retraite internationale vendredi, à 40 ans, après 24 ans de carrière et 327 sélections. Cependant, dans une lettre publiée vendredi dans le quotidien Globe and Mail, la joueuse a laissé entendre qu'elle pourrait poursuivre sa carrière en club, avec les Thorns de Portland, au moins pour une saison supplémentaire. «Tu es exactement à ta place, là où tu devrais être», écrit Christine Sinclair à l'adolescente qu'elle était dans ce texte empreint d'émotions, faisant un retour sur ses accomplissements sportifs. L'attaquante a participé à six Coupes du monde et à quatre éditions des Jeux olympiques. Elle faisait partie de la sélection médaillée d'or aux JO de Tokyo, en 2021. Avec 190 réalisations, Christine Sinclair détient le record mondial de buts inscrits en Équipe nationale, messieurs et dames confondus, et fait partie des plus capées de l'histoire du football (327). Chez les messieurs, le Portugais Cristiano Ronaldo a marqué 127 buts et a été sélectionné à 203 reprises. Jeudi soir, la porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture des JO de Londres en 2012 avait suggéré une retraite imminente, publiant sur Instagram une vidéo montrant des chaussures à crampons attachées à un but. Elle jouera toutefois les deux prochains matchs du Canada, face au Brésil, prévus les 28 et 31 octobre à Montréal et Halifax, où les billets se sont vendus en seulement 20 minutes pour un stade de 6500 places.