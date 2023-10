La Ligue de football professionnel (LFP) a arrêté les dates de quatre matchs de mise à jour du championnat de Ligue 1 professionnel de football Mobilis, dont l'affiche ES Sétif - USM Alger, fixée au mardi 24 octobre. Les deux premiers matchs en retard: US Souf - CR Belouizdad et USM Alger - USM Khenchela, se joueront le mercredi 11 octobre, alors que les deux autres sont programmés le mardi 24 octobre. Pour rappel, la quatrième journée débute ce vendredi avec quatre matchs au programme, avec en tête d'affiche le choc entre le MC Alger et l'ES Sétif, prévu au stade Omar Benrabah (15h45).

Calendrier des matchs en retard:

Mercredi 11 octobre:

1ère journée: US Souf - CR Belouizdad

2e journée: USM Alger - USM Khenchela

Mardi 24 octobre:

3e journée: ES Sétif - USM Alger

3e journée: Paradou AC - CR Belouizdad.