La Ligue de football professionnel (LFP) a lancé, dans un communiqué, un appel solennel à l'ensemble des acteurs du football national (supporters, dirigeants, joueurs, staffs techniques et administratifs) à faire preuve de responsabilité, de vigilance et à œuvrer pour la promotion du fair-play, de l'éthique sportive et du respect mutuel, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Cette réaction de la LFP intervient après les actes de violence survenus lors de la 23e journée du championnat national de football. « De tels comportements sont en totale contradiction avec les valeurs du sport et portent gravement atteinte à l'image du football algérien », a ajouté le communiqué de la Ligue, condamnant fermement ses agissements. Dans le même sillage, la LFP a salué et rendu un hommage aux services de sécurité pour leur professionnalisme, leur engagement constant et les efforts déployés afin de préserver la sécurité dans les enceintes sportives. Convaincu que le football demeure un espace de passion, de compétition saine et de rassemblement populaire, la Ligue réaffirme son « engagement à prendre toutes les mesures nécessaires, en coordination avec les instances compétentes, pour éradiquer toutes formes de violence et garantir le bon déroulement des compétitions sportives dans un climat serein et respectueux », conclut son communiqué.