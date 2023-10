La sélection nationale U20 féminine de football sera en stage de préparation du mardi 3 au samedi 14 octobre 2023 à Sétif, en vue de la double confrontation face au Mali pour le compte du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde FIFA U20, a indiqué lundi la Fédération algérienne de football (FAF). À cet effet, le département football féminin dirigé par Farid Benstiti a établi une liste de 25 joueuses pour ce regroupement pour préparer ces deux matchs qui se dérouleront le 8 octobre pour le match aller et le 13 du même mois pour la rencontre retour, précise la même source. Parmi les 25 joueuses retenues, huit évoluent dans le championnat d'Algérie féminin et 17 en Europe.

Pour rappel, le premier tour de ces éliminatoires s'est déroulé, début septembre. Six équipes déterminées en fonction de leur participation aux dernières éditions de la Coupe du monde féminine U20 y avaient pris part. Trois équipes se sont qualifiées et ont rejoint, au deuxième tour, les 29 autres équipes exemptées du premier tour dont l'Algérie.

Seize équipes se qualifieront pour le 3e tour. Elles seront réduites à huit, pour le quatrième tour puis à quatre pour le cinquième tour. Ces quatre équipes joueront un cinquième tour qualifiant deux formations pour la Coupe du monde des U20. Les matchs se joueront en phase aller et retour. Les vainqueurs des deux matchs du cinquième tour iront en Colombie, pays hôte du prochain mondial.

Au total, 35 équipes vont participer à ces éliminatoires. Trois confédérations ont déjà terminé leur processus de qualification. La France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne se sont qualifiés après avoir atteint les demi-finales du Championnat d'Europe féminin des moins de 20 ans de l'UEFA.

Le Canada, le Mexique et les États-Unis ont obtenu leur qualification au terme, du Championnat féminin U20 de la CONCACAF 2023. La Nouvelle-Zélande s'est quant à elle qualifiée après avoir remporté le Championnat féminin U-19 de la Confédération du football d'Océanie 2023.

Trois équipes de la CONMEBOL Libertadores dont la Colombie, pays hôte, prendront part au mondial. Les deux autres pays seront connus, à l'issue du Championnat sud-américain de football féminin U20. Trois autres équipes représenteront l'Asie à l'issue de la coupe d'Asie qui se tiendra en Ouzbékistan du 3 au 16 mars 2024.

Liste des 25 joueuses:

Thiziri Bali (CF Akbou), Lina Tamaguelt (CF Akbou), Chaima Ourtilane (CF Akbou), Belkhoudja Nada Raihane (AFAK Relizane), Amel Kheira Benabdallah (AFAK Relizane), Leila Halima El Hadj (AS.E Alger-Centre), Melissa Meriem Betrouni (AS.E Alger-Centre), Aya Keddache (A.S.V Tizi Ouzou), El Mira Djaraoui (LOSC Lille), Lyna Habbas (LOSC Lille), Ikram Hammoudi (FC Toulouse), Melissa Bethi (O. Lyonnais), Amelia Maelys Zemma (O. Lyonnais), Madina Nador (Le Havre AC), Ikram Sidi Moussa (O Marseille), Lynda Bendris (FC Metz), Lisa Ginette Jacob (FC Metz), Salma Mounia Zena Hadji (FC Metz), Shania Hamzaoui (FC Metz), Lena Himi-Fahrer (RC A Strasbourg), Celia Remili, Danielle Christia (RC Lens), Meriem Doudja Mislata Mihoubi (Valence), Lina Berkous (FC Issy-les-Molineux), Sarah Guellil (Girondins de Bordeaux), Kezia Nena Romero (FC Tarascon).