Le sélectionneur national de la Guinée Kaba Diawara, a dressé une liste de 23 joueurs concernés par les deux prochaines rencontres des éliminatoires du mondial 2026, prévues le mois prochain face respectivement à l'Algérie (6 juin) et le Mozambique (10 juin). Le coach Diawara qui cherche à relancer ses chances de jouer une qualification historique au mondial avec le Sily National, enregistre certes quelques défections pour différentes raisons, mais cette équipe renferme tout de même des individualités de qualité à l'image de Sehrou Guirassy (Stuttgart), Badara Balde (OGC Nice), Amadou Diawara (Anderlecht), et Moriba Kouroula (Getave). Pour ne citer que ceux-là. Pour rappel, la Guinée avec Diawara est en nette progression. Elle occupe la seconde place du classement du groupe «E» avec 3 points, derrière l'Algérie qui compte 6 points. À la recherche d'une configuration, après sa très belle coupe d'Afrique des nations jouée en Côte d'Ivoire, la Guinée entend disputer ses chances à fond pour maintenir la pression sur les Verts, principaux favoris pour une qualification directe au Mondial 2026, qui se jouera aux États-Unis, le Mexique et le Canada.