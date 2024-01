La JSK va se renforcer en défense, au milieu et en attaque

La direction de la JS Kabylie multiplie les réunions ces dernières heures pour peaufiner l'opération de recrutement, volet indispensable pour espérer une meilleure phase retour. Ainsi, Après donc une moitié de saison mitigée, et bien en déca des espérances du public kabyle, les dirigeants de la JSK veulent prendre le temps de bien réfléchir avant de trancher et être fixés sur les décisions finales à propos des novelles recrues. Selon une source sure, les Canaris qui disposent déjà de 4 licences vides, feront venir au moins autant de joueurs cet hiver. Une envoie de renforcer l'effectif en place motivé par le manque de solutions notamment offensives constaté durant les rencontres de la phase aller. Eviter les erreurs de casting commises lors du mercato estival, est l'unique option des responsables du club phare des Djurdjura. Pour se donner davantage d'atouts et pouvoir atteindre son objectif tracé à savoir, tenter de briguer une place sur le podium qualificative à une participation internationale la saison prochaine le coach Ait Djoudi, a déjà en tête les postes à promouvoir. A ce sujet, l'on apprend que l'idéal serait de dénicher un élément de valeur dans chaque compartiment. Autrement dit, en plus du poste de gardien de but pour parer à la défection de Chemssedine Rahmani blessé, la JS Kabylie souhaite se renforcer en défense, au milieu de terrain et en attaque. Même si pour l'heure on refuse de divulguer les noms des nouvelles recrues, notre source précise qu'il s‘agira de joueurs confirmés à même d'apporter le plus escompté en prévision de cette phase retour, qui s'annonce ardue pour toutes les équipes de la Ligue 1 Mobilis. Récemment désigné entraîneur en chef de la JSK jusqu'à la fion de la sison, le coach Azzedine Djoudi en vieux brisquard multiple les réunions avec ses dirigeants pour ne pas être pris de court et finaliser les dossiers des joueurs à recruter cet hiver. Ait Djoudi ne veut en aucun cas vivre un scénario contraire à ce qui a été convenu avec ses responsables. Ces derniers, il faut le dire, ne ménagent aucun effort pour répondre aux attentes des supporteurs, avec comme principal objectif dénicher les oiseaux rares en cette période de mercato hivernal où il n'est pas du tout évident de trouver ce qu'on recherche vraiment en matière de recrutement. Pou pouvoir réellement se renforcer, il est évident qu'il va falloir aussi procéder à un dégraissage au niveau de l'effectif actuel. Jusqu'ici aucune décision n'a été prise à ce sujet même s'il va sans dire que des noms pourraient tomber d la liste du coach Ait Djoudi. Par ailleurs, mis à part le défenseur central de la JSK Badredine Souyad qui a émis le voeu de partir cet hiver, aucun autre joueur n'a été officiellement mis sur le matché des transferts.

La direction du club ne veut pas se précipiter à annoncer les joueurs à libérer au risque de se retrouver devant une situation difficile si bien entendu elle ne parvient pas à finaliser avec les joueurs ciblés, cet hiver. Il est aussi important de préciser que Souyad, n'a toutefois pas encore obtenu ses papiers. Il va sans dire que la direction de la JSK entend bien défendre les intérêts du club sur ce dossier. En d'autres termes, le départ du capitaine kabyle, annoncé pourtant consommé, ne se fera pas sans négociations préalables.