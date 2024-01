Dans l'autre match du «Groupe D», c'est-à-dire celui de l'Algérie, l'Angola s'est imposée difficilement contre la sélection mauritanienne sur le score de 3 buts à 2, dans ce duel disputé, samedi soir, au Stade de la Paix (Bouaké), pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules. Efficaces à souhait, les Angolais ont réussi le coup parfait dans cette rencontre. Les réalisations des «Palancas Negras», ont été marquées par Gilberto (53'), et Gelson Dala, auteur d'un doublé à la 30' et la 50'. Les buts de la Mauritanie ont été l'oeuvre d'Amar Sidi Bouna (43') et Aboubakary Koita (58').

La situation est claire pour les Verts

Un résultat qui relance l'Angola complètement dans la course à la qualification au prochain tour, surtout qu'un peu plus tôt dans la journée de ce samedi, l'Algérie et le Burkina Faso n'ont pas pu faire mieux qu'un résultat nul sur le score de 2 buts partout. Pour rappel, Baghdad Bounedjah avait répondu à deux reprises aux buts burkinabè inscrits par Mohamed Konaté (45'+3), et Bertrand Traoré (71').

Après deux journées disputées, l'Angola et le Burkina Faso se partagent la première place du «Groupe D», avec 4 points pour chaque sélection, talonnés par l'Algérie qui pointe à la 3e place, avec 2 points. La Mauritanie, qui ferme la marche, avec zéro point, est éliminée de la course suite donc à ses deux défaites subies en autant de matchs. Les Verts n'ont pas dit leur dernier mot dans cette poule. La troisième et dernière journée de ce Groupe, prévue mardi prochain sera décisive pour les capés de Djamel Belmadi qui affronteront la Mauritanie à Bouaké, alors que les Étalons du Burkina Faso joueront leur qualification contre l'Angola à Yamoussoukro à la même heure.

Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour les 1/8es de finale de cette CAN 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. En conférence de presse de fin de match qui a vu son équipe éliminée, après sa seconde défaite contre l'Angola, Amir Abdou, le sélectionneur de la Mauritanie, a eu un discours un peu provocateur envers l'Algérie qu'il affrontera dans une rencontre sans enjeux pour les Mourabitounes, mais qui sera déterminante pour les Verts.

Abdou provoque l'Algérie

Invité à donner son avis sur ce match perdu contre l'Angola et cette troisième empoignade qui attend ses joueurs face aux Verts ce mardi, le technicien comorien a déclaré: «C'était un match assez ouvert en transitions. On a donné des cadeaux aux Angolais, on est revenu à chaque fois à la marque, on a été puni, ce soir, face à une équipe qui fait très mal en verticalité. Quand vous perdez un ballon dans les 25 mètres, ça ne pardonne pas dans le haut niveau. On a été plutôt spectateurs qu'acteurs. Je ne peux pas expliquer cette défaite par un problème physique et tactique, mais plutôt par le fait qu'on n'a pas été bon sur certains aspects. Il faut rester positif, il ne faut pas s'arrêter là, même s'il s'agit d'une grosse déception. On n'est pas là pour distribuer des points pour l'Algérie (mardi à Bouaké, Ndlr), on va se préparer en conséquence. Je respecte l'équipe algérienne, c'est une très belle équipe, notre objectif est de faire une belle prestation, on va s'accrocher pour aller chercher un bon résultat.» A-t-il déclaré.