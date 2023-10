De nouveau leaders de Premier League après leur victoire, ce lundi soir, dans le nouveau White Hart Lane, face à Fulham (2-0), les Spurs de Tottenham peuvent se permettre de rêver. Et pour leur nouveau milieu de terrain James Maddison, l'exigence du coach Ange Postecoglou, arrivé, cet été, n'y est certainement pas étrangère. Jamais un coach novice de la Premier League n'avait réalisé pareil début de saison. En prenant

23 points en neuf petites journées de championnat, l'Australien Ange Postecoglou a fait passer Tottenham dans un autre monde: celui des prétendants au titre. Absents des Coupes d'Europe depuis deux saisons, les pensionnaires de White Hart Lane viennent d'engranger un septième succès à domicile en essorant Fulham et le pauvre Calvin Bassey, constamment contraint de relancer sur son mauvais pied (2-0). Après la rencontre, le second buteur du soir, James Maddison, avait une pensée pour son coach: «Dès son premier jour, il a dit que le pressing haut était non négociable pendant toute la rencontre. Durant un match de pré saison, nous avons arrêté de presser à 1-0 ou 2-0 et nous nous sommes un peu endormis. Il est devenu fou à la mi-temps.» Une exigence qui permet, aujourd'hui, aux Spurs de tutoyer à nouveau les sommets. Jamais couronnés depuis le passage à la Premier League en 1992, les Spurs et Ange Postecoglou veulent tirer des leçons du passé, selon ce même James Maddison: «Il nous a dit que c'était comme cela que Tottenham avait presque toujours été dans le passé. Les équipes précédentes essayaient simplement de défendre leur avance et que ça leur avait coûté cher. Il nous a dit que c'était non négociable de continuer de presser et d'aller inscrire 3 ou 4 buts.»