La nouvelle Ligue africaine de football, réunissant huit grands clubs du continent, s'est ouverte, vendredi dernier, dans la capitale économique tanzanienne Dar es Salaam, devant une foule enthousiaste pour un «match historique» entre le Simba Sports Club et les stars égyptiennes d'Al Ahly. «C'est un jour très spécial dans l'histoire du football en Afrique. Aujourd'hui, nous allons montrer au peuple tanzanien, au peuple africain et au monde entier la beauté du football en Tanzanie», a lancé avant le coup d'envoi le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe, acclamé par des applaudissements et vuvuzelas. La première manche de cette confrontation aller-retour s'est soldée par un match nul (2-2), au terme d'une rencontre intense, sous les yeux du président de la FIFA, Gianni Infantino, et de dizaines de milliers de supporters du Simba Sports Club, club phare de l'Afrique de l'Est. Le stade Benjamin-Mkapa affichait complet pour le lancement de ce tournoi créé par la CAF dans le but d' «améliorer la qualité du football en Afrique et favoriser la croissance financière» des clubs participants. Venus de tout le pays, arborant fièrement leurs couleurs Rouge et Blanc, les supporters tanzaniens avaient convergé dès 8h00 locales (5h00 GMT), dix heures avant le coup d'envoi, vers l'enceinte de 60000 places. «C'est un match historique, je veux faire partie de l'histoire», expliquait Dora Sanga, 27 ans, qui a parcouru près de 600 kilomètres en bus depuis la ville de Mafinga (sud) pour assister à l'évènement. «Le monde nous regarde, aujourd'hui, et nous sommes ici pour soutenir le Simba», lançait Regan Mlowe, 28 ans, arrivé dans le même bus. Pour cette première édition, huit clubs sont en lice. Outre le Simba Sports Club et Al Ahly, onze fois vainqueur de la Ligue des Champions d'Afrique, les Marocains du Wydad Casablanca, les Tunisiens de l'Espérance Tunis, les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns, les Angolais du Petro de Luanda, les Congolais du tout-puissant Mazembe et les Nigérians d'Enyimba brigueront le trophée et les 4 millions de dollars (3,7 millions d'euros) promis au vainqueur. Ces huit équipes s'affrontent en matchs à élimination directe aller-retour, des quarts jusqu'à la finale prévue les 5 et 11 novembre. Alors que certains redoutent que cette compétition n'accroisse l'écart sportif et financier entre quelques clubs et la majorité du continent, les supporters tanzaniens se montraient optimistes sur les retombées de la compétition, tant en termes de spectacle que de développement des infrastructures. «La Ligue africaine de football me donne de l'espoir après avoir permis la rénovation du stade national qui sinon, je pense, n'allait pas être amélioré maintenant», estime la jeune femme de 28 ans. Quel que soit le résultat, «notre équipe va encore grandir après ce tournoi historique», ajoute-t-elle. Venu de Mbeya (sud), Chande Rashid espère, lui, voir la compétition croître: «Nous avons besoin de plus d'équipes dans la ligue pour profiter des matchs».