L'inertie et la léthargie sont désormais de l'ancienne histoire. D'importantes métamorphoses sont à opérer en dépit de toutes les situations qui attendent le club phare de l'Oranie, le MC Oran. Il s'agit, insiste-t-on, d'une véritable coupe à opérer dans ce club. Ces changements portent essentiellement sur le renouvellement de l'effectif en l'éclaircissant d'une part, sinon en le raffermissant d'autre part. Telle est contre toute attente la nouvelle politique à avaliser en prenant toutefois en compte plusieurs donnes s'imposant. Il s'agit essentiellement de la libération de plusieurs joueurs n'ayant aucunement donné satisfaction durant cette saison et de se lancer d'avance dans des recrutements de plusieurs autres. La mise en exécution de cette feuille de route sera opérée communément par la direction du club et les membres de la barre technique. Ces derniers sont, eux aussi, appelés, et sans préalable, à faire preuve de leurs prouesses dans la gestion du reste du championnat en alignant le team devant assumer dignement la tâche l'attendant, jouer pour assurer le maintien du MC Oran dans le rang des clubs d'élite. Tel est en gros l'esquisse de la nouvelle feuille de route à adopter par la direction de ce club qui continue à se chercher, notamment en fin de compétition marquée par la situation qui se corse de plus en plus. Si le club oranais a raté son année, les raisons sont connues de tout le monde. Il n'est un secret pour personne, le MC Oran a entamé tardivement son entrée en lice en raison des passations de consignes de la gestion de ses affaires au profit de l'entreprise Hyproc.

Le MCO prépare déjà la saison prochaine

Cette année, le club d'Oran compte se préparer à l'avance pour la saison prochaine, d'où l'assainissement s'imposant de la situation en revoyant de prime abord la liste des joueurs devant porter le maillot Rouge et Blanc. L'on évoque d'ores et déjà la libération des joueurs n'ayant pas honoré leur engagement au sein du club. Il s'agit, notamment de ces joueurs au faible rendement, en plus de plusieurs autres joueurs ayant brillé par leur absentéisme durant tout le championnat. D'autres se sont illustrés par leur faible temps de jeu en se contentant de jouer le rôle de figurants en tant que remplaçants sans juger utile de fournir le moindre effort alors que l'entraîneur Bouzidi a, à plus d'un titre, fait état du besoin de l'équipe de tous ses moyens humains en prenant en compte le nombre de joueurs blessés à remplacer. De plus, le club traversait une situation existentielle des plus délicates de son histoire nécessitant la conjugaison des efforts de tous ses éléments y compris de ceux-là qui ont eu à briller, durant le championnat, dans les strapontins qu'ils occupaient en ligne de touche sans juger utile d'apporter leur touche ne serait- ce qu'en faisant signe de leur détermination quant à participer dans le sauvetage du paquebot chavirant du MC Oran.

«Nombreux sont ces joueurs cotonneux qui sont identifiés et qui seront concernés par une coupe sévère», a-t-on indiqué. Comment est- ce possible qu'un joueur se prête au jeu silencieux en acceptant le fait qu'il soit aligné en tant que remplaçant alors qu'il évolue dans un club d'élite? s'interroge t-on.

Tous les compartiments seront renforcés

La moindre raison est que ce même joueur puisse défendre sa carrière, son aura, son avenir, son image de marque et celle du club l'employant en réclamant auprès de son entraîneur son droit d'être aligné dans le team titulaire au lieu d'observer la politique du silence radio. Est-ce que la direction du club ne compte pas offrir de cadeaux agrémentés à ces léthargiques qui ont brillé par leur inertie durant ce championnat? Si cette même direction n'a pas jugé utile de faire part de la nouvelle politique à adopter dans le cadre des préparatifs pour le prochain championnat, celle-ci est toutefois acquise au fait que d'importants changements sont à opérer. Tous les membres composant les différents compartiments de l'équipe seront évalués en prenant en compte leur rendement. Défenseurs, joueurs du milieu de terrain et attaquants passeront tous au crible avant que leur sort ne soit scellé.