L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a lâché une réponse étonnante sur une probable arrivée de Kylian Mbappé l’été prochain. Il ne se passe désormais plus un jour sans que l’avenir de Kylian Mbappé ne revienne à la surface.

Le joueur a beau être silencieux sur sa situation, ça n’empêche qu’il soit à la Une de tous les médias. Et comme sa réponse ne vient toujours pas, certains préfèrent se tourner vers le Real Madrid et Carlo Ancelotti pour évoquer l’avenir de l’international français.

Interrogé à nouveau sur Mbappé, ce samedi, le technicien italien a lâché une réponse totalement hallucinante. En effet, ce samedi après la rencontre contre Girona, l’ancien coach du PSG a fait savoir qu’il avait déjà les meilleurs joueurs du monde dans son effectif. « Vous continuez à m’interroger sur un joueur qui joue pour une autre équipe.

Nous avons déjà les meilleurs joueurs du monde ici. Dans l’ordre : Vini Junior en premier, Jude Bellingham en deuxième, Rodrygo en troisième. Puis Toni Kroos, Federico Valverde, Eduardo Camavinga... », a répondu Carlo Ancelotti.