Alors qu'on l'attendait pour ce samedi 3 novembre 2023, la reprise des compétitions nationales, reportée pour rappel, en solidarité avec le peuple palestinien, bombardé par les frappes sauvages et aveugles de sionistes israéliens, est officiellement fixée pour le 10 novembre prochain. C'est un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF) paru jeudi sur son site officiel, qui donne cette information, en évoquant une reprise «progressive» des activités sportives et les matchs de championnat. «La Fédération algérienne de football porte à la connaissance des ligues et clubs de football la reprise progressive de toutes les activités et compétitions footballistiques, à compter du vendredi 10 novembre 2023», peut-on notamment lire sur le site de la FAF. Ainsi, la 5e journée de Ligue 1 Mobilis et la 4e journée de Ligue 2 amateur, devraient donc avoir lieu le week-end du 10 et 11 novembre en cours.

Les entraîneurs soulagés

Au grand bonheur donc des dirigeants de clubs, des entraîneurs et bien entendu des joueurs, la reprise du championnat, tant attendue, fera revivre cette Ligue 1 de football professionnel, après plusieurs jours de suspension, en solidarité avec les victimes des bombardements sionistes israéliens sur Ghaza. Ainsi, donc, d'aucuns parmi les entraîneurs interrogés au sujet de cette décision, n'ont pas caché leur satisfaction d'apprendre l'annonce de cette reprise pour le 10 novembre prochain. Après un travail spécifique ponctué par des matchs amicaux pour maintenir l'ensemble de leurs joueurs compétitifs, les entraîneurs des différents clubs algériens, reprennent donc le travail microcycle de compétition pour préparer d'ores et déjà la 5e journée du Championnat national. «Il était temps de reprendre la compétition officielle.

C'est vrai que nous avons profité de cette trêve forcée pour travailler sur les imperfections constatées en début de saison, mais rester aussi sans jouer des matchs officiels, handicape les joueurs. C'est pourquoi, on doit être tous aussi contents de l'annonce de cette reprise», nous confie un coach d'un club algérois lors d'un bref échange avec lui.

Plusieurs affiches au menu

À l'arrêt depuis le 18 octobre passé, en raison de cette décision de suspendre les compétitions nationales en solidarité avec le peuple palestinien qui souffre le martyre sous les bombes larguées par les sionistes israéliens, la ligue 1 professionnelle reprendra du service vendredi prochain, avec des matchs intenses au menu de cette 5e journée de Ligue 1 Mobilis.

En effet, une journée qui sera caractérisée par un derby qui s'annonce chaud entre le CRB et l'USMA. D'autres belles affiches seront aussi au menu, à l'image de ce traditionnel JS Kabylie - ES Sétif ou ASO Chlef - MC Alger.

Le huis clos

Cette bonne nouvelle annoncée donc par la Fédération algérienne de football, est toutefois froissée par une décision importante qui vient un petit peu, contrarier les puristes du ballon rond. En effet, pour des raisons non encore élucidées, les rencontres de la Ligue professionnelle de football, se joueront à huis clos jusqu'à nouvel ordre, précise ce même communiqué rendu public par la FAF, jeudi.

Si la FAF n'a pas donné de précisions quant aux raisons de cette mesure du huis clos, il demeure qu'elle reste exceptionnelle, pour les raisons sus-indiquées, nous affirme une source crédible au niveau de l'instance du football national.

Une chose est sûre, reprendre le championnat sans la présence du public, reste le seul bémol dans cette bonne décision de reprendre la compétition officielle.

«Toutefois, les rencontres de football se joueront à huis clos, selon le même calendrier en vigueur pour la saison 2023- 2024, jusqu'à nouvel ordre», conclut la même source.