Le système de compétition du championnat de Super-Division de handball (hommes) connaîtra un nouveau changement, lors de l'exercice 2024-2025, avec la participation de seulement 18 clubs au lieu de 24, comme c'est le cas pour le nouvel exercice, qui démarre ce week-end, a-t-on appris auprès la présidente de la Fédération algérienne de handball (FAHB). Dans une déclaration, en marge de la finale de la coupe d'Algérie jouée à Oran, Karima Taleb a fait savoir que pas moins de huit équipes seront reléguées en deuxième palier à l'issue de l'exercice en cours (2023-2024), contre l'accession de deux formations dudit palier pour porter à 18 le nombre des clubs de l'élite, la saison prochaine. La nouvelle édition du championnat de Super-Division se jouera avec 24 clubs répartis sur deux groupes, a précisé la même responsable. Par ailleurs, la présidente de la FAHB a appelé à accompagner les clubs de l'élite par les autorités locales des communes et wilayas concernées, «vu les difficultés financières énormes auxquelles ils sont confrontés». «Leur accompagnement est des plus nécessaires pour leur éviter des forfaits, dès la première journée, car nombreux d'entre eux font face à des crises financières aiguës qui ont perturbé leurs préparatifs de la nouvelle saison», a-t-elle déploré. Et d'ajouter: «Certains clubs n'ont d'ailleurs pas encore déposé leurs dossiers d'engagement, en raison de leurs difficultés financières», a encore souligné Karima Taleb. Sur un autre registre, la première responsable de la FAHB a informé que la sélection nationale (hommes) effectuera son premier stage de la nouvelle saison à la fin octobre en cours, et ce, en se regroupant à Alger pendant quatre jours, avant de s'envoler en Arabie saoudite pour disputer deux matchs amicaux contre la sélection de ce pays. La bande au sélectionneur Salah Bouchekriou prépare le championnat d'Afrique des nations, prévu au début de l'année 2024 en Égypte, rappelle-t-on.