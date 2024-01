Après l’Égypte et l’Algérie qui ont été tenues en échec, respectivement, par le Mozambique et l’Angola, la Tunisie a été surprise par une coriace formation de la Namibie qui l’a battue, à deux minutes de la fin de son match pour le compte de la poule E.

Quart de finaliste de la dernière édition, la Tunisie s’est donc inclinée d’entrée face à une surprenante Namibie (0-1) qui signe la première victoire de son histoire lors d’une coupe d’Afrique des nations. Deon Hotto a été l’unique buteur de la rencontre, en fin de match. Et c’est ce qui a provoqué une énorme déception chez les Tunisiens.

Le dernier mondialiste, a, certes, bien dominé les Namibiens, mais, sans que M’sakni et ses compatriotes n’aient pu concrétiser les différentes occasions de buts qu’ils se sont procurées durant la partie.

Les Namibiens dans l’Histoire

En effet, les statistiques sont là et montrent, entre autres, que question possession, les Aigles de Carthage ont atteint le chiffre de 60, contre 40 pour les Namibiens. De plus, la Tunisie n’a enregistré qu’un seul tir cadré, contre 3 pour les Namibiens.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que question occasions ratées, ce sont les Namibiens qui ont été très malchanceux en début de partie avec les ratages de Limbondi et Shalulile, face au gardien tunisien bien vigilant Ben Saïd. En seconde mi-temps, les Tunisiens reviennent avec une très grande volonté d’ouvrir la marque pour prendre l’avantage, mais la défense et surtout le gardien de but namibien, Kazapua, ont été très vigilants annihilant toutes les tentatives de Talbi et ses coéquipiers pourtant, très expérimentés dans ce genre de match de cette compétition continentale. On notera donc les occasions tunisiennes par Talbi de la tête dans les 6 mètres en recevant une balle sur corner de Maaloul (456’), puis Jouini qui rate sa reprise (55’). Par la suite, c’est l’expérimenté M’sakni qui rate en reprenant, également, de la tête une balle que le gardien namibien Kazapua repousse parfaitement et avec dextérité (80’).

Méconnaissables Tunisiens

Pendant ce temps, les Namibiens guettaient la moindre contre-attaque pour tenter l’ouverture du score. Alors qu’on s’attendait à un match nul, Muzeu effectue un bon travail sur le côté gauche avant d’effectuer un centre millimétré du pied droit pour Hotto, tout seul au second poteau. Ce dernier reprend alors le cuir de sa tête puissante pour l’envoyer au fond des filets des Aigles de Carthage.

Ce but assassin et surtout historique pour les Namibiens, a provoqué une très grande déception chez les Tunisiens qui ne font que constater les dégâts. C’est donc une victoire historique des « Brave Warriors », acquise devant des Aigles de Carthage habitués des premiers rôles dans les différentes coupes d’Afrique des nations. Après les matchs nuls de l’Égypte face au Mozambique (2-2) et celui de l’Algérie face à l’Angola (1-1), la Tunisie fait pire, en concédant une défaite «historique » devant des Namibiens bien plus réalistes et surtout, croyant en leurs chances jusqu’à la dernière minute du jeu.