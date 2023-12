Les fans de l'USM Alger et du MC Alger qui sont sur le qui-vive, attendent avec impatience leur derby prévu, ce vendredi, à partir de 18h00, au stade du 5-Juillet. Il est utile de rappeler que ce match était prévu au stade Nelson Mandela, avant de connaître un changement de domiciliation pour être reprogrammé au stade du 5-Juillet. Il y a lieu de faire remarquer que les deux équipes ont été contraintes à une trêve forcée, à la suite de la suspension de toutes les compétitions sportives, mercredi dernier, suite à l'accident de la circulation qui a coûté la vie à deux joueurs du MC El Bayadh et fait plusieurs joueurs blessés.

Aussitôt la suspension d'activités levée, les différentes ligues ont publié le programme des prochaines journées de leurs championnats respectifs, à commencer par la Ligue 1 Mobilis, ayant fixé la date de ce match le plus attendu, entre l'USM Alger et le MCA, ce vendredi 29 décembre courant à 18h00 au stade du 5-Juillet.

Pour ce match, le coach du Mouloudia, Patrice Beaumelle n'a cessé depuis le retour des entraînements, dimanche dernier, d'appeler ses protégés à se concentrer sur ce derby qu'il ne faut en aucun cas perdre, pour d'abord, faire plaisir aux nombreux fans des Vert et Rouge, et ensuite, confirmer que la position de leader qu'occupe son équipe, aujourd'hui, est bien méritée. Les Chnaoua sont donc prêts pour encourager leurs joueurs, afin qu'ils puissent continuer sur cette dynamique des bons résultats.

À rappeler, au passage, que le Doyen, jusque-là, a enregistré un sans-faute, après sa première défaite face au CS Constantine. Depuis, ils ont comptabilisé 9 victoires consécutives. Et pour gagner le derby, il faudra être fin prêt à tous les niveaux, et c'est pourquoi le coach Beaumelle encourage et surtout motive ses joueurs pour ne point rater ce derby. Beaumelle sait très bien que perdre ce match face à l'USM Alger, pourrait avoir des répercussions négatives sur son effectif. Or, face à l'USM Alger qui occupe la 13e place du classement, avec 7 matchs seulement disputés jusque-là, veut se relancer et réduire l'écart sur son adversaire du jour en attendant de jouer les trois matchs en retard, enregistrés à cause de leur participation aux qualifications de la coupe de la CAF. Aujourd'hui, les joueurs de l'USMA sont aussi motivés que ceux du MCA pour ne point rater ce derby. En cas de victoire et en cas également de trois succès lors des matchs retard, les Rouge et Noir, se retrouveront à la 3e place en compagnie du CS Constantine. Mais, pour le moment, seule la victoire dans ce derby est plus importante pour les joueurs de l'USMA, afin de contenter leurs fans et surtout avoir plus de confiance pour rester sur une dynamique des bons résultats.