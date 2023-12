Les joueurs du CR Belouizdad préparent leur match d'aujourd'hui, face au CS Constantine avec la grande volonté de le remporter et ainsi se faire pardonner par leurs supporters après leur piètre prestation, lors de la précédente journée, où ils ont été tenus en échec par la lanterne rouge, l'ES Ben Aknoun. Quant aux gars de l'antique Cirta, ils tablent bien sur une 6e victoire face au CRB en attendant leur match retour pour se hisser à la 2e place du classement. Eux, qui occupent actuellement la 3e position avec un match en moins. En tout cas, les fans du Chabab croient dur comme fer que leurs joueurs ont oublié ce semi-échec face à Ben Aknoun et qu'ils seront bel et bien prêts pour leur offrir une 5e victoire en attendant de disputer leurs 3 matchs en retard.

Meziane revient, Paqueta soulagé

L'entraîneur du CR Belouizdad a beaucoup travaillé avec ses attaquants durant cette trêve forcée, due au décès des deux joueurs du MC El Bayadh, pour être prêts à relever le défi de battre cette coriace formation du CS Constantine. Ayant déjà oublié le dernier match nul face à Ben Aknoun, les joueurs se préparent dans une bonne ambiance et c'est ce qui a été remarqué lors des séances d'entraînements du groupe. D'ailleurs, le coach Marcos Paqueta a déjà en tête son «onze» rentrant pour cette rencontre en enregistrant le retour de certains joueurs, dont Aderrahmane Meziane qui a raté le dernier match face à Ben Aknoun. Avec Meziane, le coach des Rouge et Blanc compte aussi sur ces deux autres attaquants racés, à savoir le Camerounais Wamba et Boussouf. Côté gardiens de but, le coach peut compter sur deux de ses joueurs dans ce poste, à savoir Raïs M'bolhi qui était en stage avec les Verts et qui a été libéré pour ce choc avant le retour avec les Verts au Centre technique de Sidi Moussa.

M'bolhi rejoint le groupe

De plus, Paqueta peut aussi compter sur son autre gardien de but, Guendouz, qui a toujours donné satisfaction, lorsqu'il a été titularisé. À noter que Maâchou est absent de l'effectif, car il a eu un accident de voiture. En résumé, les joueurs du Chabab sont vraiment motivés pour gagner ce match et ainsi poursuivre la suite de leur parcours dans de bonnes conditions psychologiques, surtout.

Le CRB, un livre ouvert pour Amrani

Du côté du CS Constantine, le directeur sportif du club, Tarek Arama a évité à ses joueurs un voyage de 400 km par route en décidant de choisir l'avion comme moyen de transport sur Alger, afin de disputer cette rencontre importante pour que l'équipe reste en haut du tableau.

Ce qui a véritablement satisfait le coach Abdelkader Amrani qui pourrait éviter un problème d'ordre physique à ses joueurs. Côté effectif, Amrani enregistre avec satisfaction le retour de blessure de Derradji qui a raté le match face à la JSK. Derradji remplace ainsi Miloud Rebiai qui s'est blessé et sera absent pour au moins une semaine.

Pour le match contre le CRB, Amrani a tenu à organiser une séance vidéo à ses joueurs. En effet, cette séance de visionnage des matchs du CRB s'est déroulée lundi en fin de journée. Les joueurs constantinois savent donc, à quoi s'attendre face aux Rouge et Blanc, aujourd'hui, à partir de 19h00.