La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, lundi dernier, le ballon officiel de la 34e coupe d’Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février), baptisé au nom de la légende ivoirienne Laurent Pokou. La Fédération ivoirienne de football (FIF), le COCAN et la CAF ont décidé d’honorer la légende ivoirienne, Laurent Pokou en nommant le ballon de la compétition par son nom. « Un hommage amplement mérité pour celui qui aura marqué l’histoire du football ivoirien et africain. Laurent Pokou, décédé le 13 décembre 2016 à l’âge de 69 ans, a ébloui par son talent le football des années 1960 à 1970 », souligne la presse locale. Il obtient une reconnaissance internationale en obtenant le titre de meilleur buteur de la coupe d’Afrique des nations en 1968 et 1970. Son record de quatorze buts, marqués lors de ces deux éditions de la compétition, n’est battu qu’en 2008, par l’ancien attaquant camerounais Samuel Eto’o. Le ballon officiel du tournoi n’est pas le seul hommage que l’édition de la CAN 2023 rendra à Laurent Pokou. Le stade de San Pedro a été nommé Laurent Pokou. Un stade qui recevra les matchs de poule F. La CAN-2023 se jouera pour la troisième fois en présence de 24 nations, après les éditions 2019 (Égypte) et 2021 (Cameroun). Les nations qualifiées ont été réparties sur six groupes de quatre équipes chacun. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8es de finale de cette 34e édition, qui se déroulera dans cinq villes ivoiriennes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro et San Pedro.