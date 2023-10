Ce dimanche, l'OL s'est rendu à pour un «Olympico» qui s'annonçait explosif entre deux équipes décevantes à différentes échelles. Alors que la délégation lyonnaise se rendait au Vélodrome, le car rhodanien a été pris pour cible par des supporters. L'un des projectiles balancés par les fans phocéens a d'ailleurs touché et Raffaele Longo, son adjoint. Au moins trois cars ont été violemment caillassés par des supporters marseillais. Plusieurs blessés légers sont à déplorer. Les trois véhicules sont hors d'usage et n'ont pas été pas été utilisés pour rentrer à Lyon.

Que s'est-il passé exactement

Un peu plus d'une heure avant la, initialement prévue à 20h45, le car transportant les joueurs et le staff de l'Olympique Lyonnais a été caillassé sur le trajet menant au stade Vélodrome. Des vitres ont explosé, l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso et son adjoint Raffaele Longo ont été et au niveau du cuir chevelu. Dans le même temps, trois cars de supporters lyonnais ont été pris à partie malgré l'escorte policière,.