La Fédération algérienne de handball (FAHB) a dévoilé mercredi le calendrier de la saison 2023-2024 de la division Excellence messieurs, dont le coup d’envoi sera donné vendredi 13 octobre prochain. Pour cette nouvelle saison, l’élite du handball national sera composée de 24 clubs répartis en deux poules A et B. Le groupe A regroupe l’ES Aïn Touta, sacré champion d’Algérie 2023, le HBC El Biar, le CRB Mila, l’O. El Oued, l’IC Ouargla, MM Batna, l’ES Arzew, l’OM Annaba, le MC Saïda, le CHB Zighoud Youcef, l’O Maghnia et l’ES Constantine (nouveau promu). Le groupe B est composé de la JSE Skikda, détentrice de la coupe d’Algérie 2023, le M Bordj Bou Arréridj, le CR Bordj Bou Arréridj, le CS Bir Mourad Raïs, le MC MC Oued Tlélat, la JS Saoura, le MC Alger, le C Chelghoum Laïd, le CRBEE Alger-Centre, l’AB Barika, et les deux nouveaux promus le NRKG Alger et l’OB Metlili Chaâmba.

Voici par ailleurs le programme de la 1ère journée (vendredi, 13 octobre):

Groupe A (15h00):Constantine (Daksi): ES Constantine - ES Aïn Touta

Arzew: ES Arzew - MM Batna

Saïda: MC Saïda - O. El Oued

Mila: CRB Mila - CHB Zighoud Youcef

Maghnia: O Maghnia - HBC El Biar

Groupe B:

Metlili: OB Metlili Chaâmba - JSE Skikda (15h00)

Aïn Taya: MC Alger - JS Saoura (15h00)

Oued Tlélat: MC Oued Tlélat - C Chelghoum Laïd (17h00)

El-Biar: CRBEE Alger-Centre - AB Barika (15h00)

El-Biar: NRKG Alger - Bordj Bou Arréridj (15h00)

NB: la domiciliation du MC Alger est assujetti à la confirmation des responsables de la salle d'Aïn Taya.