Le ministre de le la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a annoncé, dimanche à Tiaret, le lancement prochain du projet du centre équestre Émir Abdelkader de la ville de Tiaret, étant une destination très prisée pour les amateurs de ce sport.

Lors d'une rencontre avec les présidents des trois associations activant au niveau de ce centre, au titre de sa visite dans la wilaya, Hammad a souligné que «les travaux de réaménagement de cette structure débuteront bientôt ce qui permettra d'assurer les conditions adéquates aux cavaliers en particulier et aux visiteurs en général, affirmant que le ministère soutiendra financièrement la spécialité de l'endurance équestre pour la développer».

Le centre équestre de Tiaret a connu, ces deux dernières années, l'adhésion d'un nombre important d'amateurs de ce sport, comptant actuellement un total de près de 500 cavaliers, toutes catégories et spécialités confondues.Les cavaliers du centre ont réalisé de bons résultats lors de leur participation au Championnat du monde d'Italie en 2019. Lors de sa visite au projet de réhabilitation de la Maison de jeunes au complexe sportif «Ahcen Ziat», d'une capacité de 50 lits, dont les travaux ont coûté 19,7 millions DA et seront finalisés d'ici la fin du mois de mai prochain, Hammad a ordonné la transformation du siège de la Ligue de football de la wilaya, en cours de réalisation, en pavillon administratif du complexe.

Au complexe Gaïd Ahmed, le ministre a présidé la cérémonie de remise des décisions d'attribution de locaux à sept ligues activant dans la wilaya, qui occupaient auparavant des espaces dans cette structure ainsi que dans la piscine olympique du 8 Mai, ce qui permettra d'exploiter les installations récupérées pour différentes disciplines sportives.

Le ministre poursuivait, lundi, sa visite pour la deuxième journée, afin d'inspecter les projets de réalisation d'une piscine semi-olympique à Rahouia et de réhabilitation de la salle omnisports de Frenda et du complexe sportif de la commune de Hamadia dans la wilaya déléguée de Ksar Chellala.