Décidément, sur le registre footballistique, c'est l'année d'Akbou. Après l'Olympique Akbou qui défraye la chronique en s'adjugeant une cinquième accession de suite, c'est le club de football d'Akbou, un club de football féminin qui vient se greffer au registre des consécrations en cette fin de saison sportive 2023/2024. Finaliste de la coupe d'Algérie dans toutes les catégories engagées, soient quatre catégories U15, U17, U20, seniors dames, le CF Akbou décroche trois dames coupes sur les quatre possible, à savoir senior dames, U17 et U15, une seule coupe ratée en U20 au profit de l'AFAK Relizane, un autre club de football féminin qui a longtemps dominé la discipline en Algérie. Une grande performance, en somme, à inscrire à l'actif du CFA Akbou, ce jeune club de football féminin de la vallée de la Soummam, créé en 2010. En seulement 14 ans d'existence, le CFA force le respect et s'inscrit dans le registre des grands clubs de football féminin en Algérie à l'instar du CSC, MCO, MCA, ESS et l'AFAK Relizane. Mieux, il devient même un modèle à suivre en matière d'organisation, de discipline et de résilience.

Ce ne sont pas les premiers trophées du club, puisque le club s'est déjà adjugé son premier trophée dès la saison 2015/2016 avec une première coupe d'Algérie dans la catégorie U20, avant d'enchaîner avec d'autres en 2017 et 2018.

Le CFA, plus qu'un simple club de football

Le CFA était même un exemple en dehors des terrains, puisque l'année dernière (2023), à l'occasion de la Journée internationale de la femme qui coïncide avec la date du 8 mars de chaque année, la Fédération internationale de football (FIFA) a choisi de mettre un fil rouge sur le CFA, le club de football féminin d'Akbou, à travers un long reportage intitulé: «CFA, plus qu'un club de football féminin», publié en 5 langues différentes sur son site Internet.

Un club de football féminin algérien qui a été choisi pour ses actions sociales dans la région de la vallée de la Soummam. En effet, le CFA possède ses propres bus, ainsi que sa propre ambulance qu'il n'hésite pas à mettre gracieusement au service de toute la région, pour des excursions et le transport des malades. Il met également à la disposition de ses athlètes une salle de musculation, le transport, la restauration et l'hébergement à titre gratuit.

Interrogé à cet effet, Omar Merabet, un des membres fondateurs et non moins président du club a avoué qu'«à l'origine de la création du club, le but n'était pas vraiment d'évoluer au sein de l'élite algérienne, et de se voir dominer le football féminin, mais c'était simplement de permettre aux filles de la région de pratiquer un sport dès l'âge de six ans, tout comme les garçons, et pourquoi pas le football, et petit à petit l'oiseau fait son nid». Le sérieux dans le travail, la discipline instaurée, la persévérance et la résilience ont permis au club de faire parler de lui, de s'imposer sur l'échiquier du football féminin, et d'ouvrir les portes de l'Équipe nationale aux joueuses du club. trois footballeuses du club ont été sélectionnées en Équipe nationale U20. Il s'agit de Ghania Ayadi, Thiziri Baali et Aya Slim. Une sélection en U20 qui ouvre les portes de l'équipe phare, senior dames.

Le président Tebboune félicite les Akbouciennes

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a félicité, vendredi soir, l'équipe féminine de football du CF Akbou, après avoir remporté le trophée de la Coupe d'Algérie. «Toutes mes félicitations aux filles d'Akbou pour leur triomphe en coupe d'Algérie de football... Félicitations aux techniciens et à tous ceux qui ont contribué, à vos côtés, à la réalisation de ce succès», a écrit le président de la République dans son compte officiel sur les réseaux sociaux.