C'est par un coup de fil que j'ai appris la triste nouvelle. Celle qui va m'interdire d'entendre Saha «Aâmi moh». Des mots simples. Les tiens que tu m'adressais affectueusement pour me saluer. Comment les oublier! Non impossible! Ils sont ancrés en moi. D'autant plus qu'ils ont toujours été le prélude à des échanges autour de passions que l'on a partagé. Le football et la musique. Le chaâbi, notamment. Abdallah Guettaf particulièrement, un de ses meilleurs interprètes dont tu étais un grand admirateur. C'est au cours de ces partages que s'est construit le socle d'un respect mutuel remarquable. Même si on ne le criait pas sur tous les toits. C'est surtout au cours de ces discussions à bâtons rompus que je t'ai dit que les pages que tu animais ont pris des couleurs. Je l'avais remarqué. Et j'ai tenu à te le dire! Des pages arc en ciel qui ont fait de L'Expression un des quotidiens de la presse nationale pratiquement inégalé en matière d'information sportive. Sans chauvinisme aucun. Je t'assure! Parce qu'il n'y avait pas que ces couleurs chatoyantes qui l'ont hissé à ce rang. Il y avait aussi ces mots justes ciselés au scalpel que tu faisais danser autour de ce tourbillon de lumières. Un habillage judicieux, génial, recherché qui donnait à cette oeuvre journalistique un côté poétique. Et j'ai pensé à Rimbaud. À son fameux poème Voyelles. Un sonnet que l'on explique par une analogie d'opposition des mots, entre les voyelles, notamment d'une part, et couleurs d'autre part. Une oeuvre! Un style particulier. Toi aussi et en ce sens tu possèdes ta propre marque de fabrique que tu laisseras certainement en héritage à ceux qui auront la lourde tâche de te succéder. Difficile de parler de toi au passé mon ami. Tant on a espéré ton retour.

Oui on a tant espéré ton retour. Car tu ne laissais rien transparaître de cette maudite maladie que tu affrontais avec un courage exceptionnel. Le sourire aux lèvres. Elle te rongeait chaque jour un peu plus pour t'ôter aux tiens, à ton épouse, à tes enfants, à tes parents, tes proches, tes amis, tes collègues et à moi. Jeudi en guise d'adieu, j'ai écouté une chanson interprétée par Abdallah Guettaf, Lefrak, avec ta photo en face de moi. Tu me souriais...