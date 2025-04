Le CRB a réalisé une véritable «Remontada» contre l’ES Mostaganem (3-2). Menés (0-2) sur deux réalisations de Hitala (37’,79’), les coéquipiers de Meziane ont renversé leur adversaire dans les ultimes minutes de la partie. L’artilleur Aimen Mahious a réussi un doublé (86’, 89’) avant que Hamroune ne marque le but de la victoire dans le temps additionnel (90+6). Les Belouizdadis, qui ont arraché un succès miraculeux, restent à la 2e place à une longueur du MCA, qui compte un match en moins face à son rival de toujours, l’USMA. Les Rouge et Blanc acculent ainsi le leader de la Ligue 1 Mobilis et comptent jouer leurs chances à fond pour gagner le titre de champions d’Algérie cette saison. À l’opposé, l’ESM a raté une excellente occasion de se donner de l’air et reste scotchée à la 15e et avant-dernière place avec 22 unités. L’autre bonne opération de la journée est à mettre à l’actif du MC El-Bayadh qui se hisse à la 5e position grâce à sa victoire sur sa pelouse contre l’ASO Chlef (2-1), confirmant ainsi sa belle série en championnat depuis la prise en mains de l’équipe par l’entraîneur Lotfi Amrouche. En revanche, les journées se suivent et se ressemblent pour l’ASO qui a essuyé une nouvelle défaite et glisse à la 8e place. Cependant, il est utile de rappeler que la 23e journée de Ligue 1 a débuté vendredi et a permis à l’ES Sétif, vainqueur sur le fil à domicile face au MC Oran (1-0), de se hisser provisoirement à la 4e place au tableau, alors que le NC Magra a quitté la zone de relégation, grâce à son succès à la maison (2-0) devant la JS Saoura. De son côté, le MCO retombe dans ses travers et reste scotché à 13e place avec 24 points, en compagnie du NC Magra, à 2 points seulement du premier relégable, l’ES Mostaganem. Dans la course au maintien, le NC Magra sort la tête de l’eau, et remonte à la 13e place, grâce à sa deuxième victoire de rang, à domicile devant la JS Saoura (2-0). Le NCM confirme son réveil, six jours après sa victoire à la maison face à l’USM Khenchela (2-0). En revanche, la JSS, avec un staff intérimaire après le départ du technicien tunisien, Mourad Okbi, concède un deuxième revers de suite, après celui à Béchar face au CR Belouizdad (1-3). À l’Est, l’USM Khenchela a été tenue en échec, face au Paradou AC (2-2), alors qu’elle tenait un succès précieux jusqu’au temps additionnel de la partie. Au vu de ce résultat, l’USMK reste toujours menacée par le spectre de la relégation, en occupant provisoirement la 11e position, en compagnie de l’Olympique Akbou, avec 25 points alors que le PAC pointe à la 6e place avec 31 unités. Enfin, le match Olympique Akbou-CS Constantine a été reporté à une date ultérieure en raison de l’engagement des Constantinois aux demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine (aller : 20 avril, retour : 27 avril).