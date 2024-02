Après avoir gagné son match de coupe d'Algérie, et à la suite de sa dernière victoire en championnat face à l'US Souf (2-0), pour le compte du premier match de la phase retour de la Ligue 1 professionnelle, le Chabab de Belouizdad, est préoccupé par son prochain match, très important, en Ligue des Champions, face au Ahly du Caire. N'ayant eu aucune peine à gagner son match en recevant, la lanterne rouge, l'US Souf, le quadruple champion d'Algérie en titre, passe donc à son principal objectif cette saison, à savoir: aller le plus loin possible en compétition continentale, voire remporter le titre. Et là, il s'agit d'une compétition d'un autre calibre et enjeu que celui de la coupe d'Algérie ou du Championnat national.

Place à Al Ahly du Caire

C'est d'ailleurs pourquoi, le coach du Chabab, Marcos Paqueta a ménagé certains de ses joueurs titulaires habituels, lors du dernier match du championnat face à l'USS, afin de les récupérer en très bonne forme pour très bien négocier ce match face à l'ogre égyptien, la redoutable formation d'Al Ahly.

Les joueurs et le staff technique du Chabab de Blouizdad est donc plongé dans la préparation de ce match contre Al Ahly du Caire, prévu vendredi prochain au stade du 5- Juillet, pour le compte de la quatrième journée de cette compétition continentale. Et là, il est, tout à fait utile, de rappeler que lors du match aller, le CR Belouizdad a contraint l'équipe d'Al Ahly au partage des points en terre égyptienne (0-0). Les joueurs algériens sont décidés à gagner ce match retour face aux Égyptiens pour occuper la première place du groupe «D» de cette prestigieuse compétition africaine qu'est la Ligue des Champions. Côté belouizdadi, on est optimiste pour cette compétition africaine. Lors de la dernière conférence de presse, après la victoire face à l'US Souf, le coach adjoint du Chabab, Mekidèche, a déclaré qu' «on restait sur une défaite et on se devait donc de gagner. Et c'est ce qu'on a fait en étant les meilleurs sur le terrain. Et c'est donc un très bon succès en vue de notre prochain match face au Ahly du Caire, en Ligue des Champions...».

Reste en course sur les 3 fronts

Versant dans ce même d'ordre, le joueur Sofiane Bouchar de retour au club après une brève expérience au Koweït, a déclaré, après que les fans de l'équipe ont manifesté leur désapprobation de la manière dont leur équipe s'est comportée au cours des derniers matchs avec un jeu qui n'est plus le même: «On accepte, volontiers, les critiques de nos fans. Il reste encore 14 matchs à jouer en championnat pour réussir le meilleur parcours qu'il faudrait. Mais, poursuit, Bouchar, aujourd'hui, on a mis de côté tous nos matchs du championnat, pour se consacrer à la compétition africaine avec ce match face au Ahly. On va donc faire en sorte de réussir un bon résultat., Encore faut-il ne pas oublier qu'on est en train de jouer sur trois fronts: coupe, Championnat et Ligue des Champions. Et on veut donc bien arracher un ou deux trophées...», a conclu le joueur du Chabab, Bouchar.

Là, on remarquera que Bouchar n'a pas voulu s'engager pour les trois trophées, tout en ne citant pas lesquels des deux, sont visés. Ce qui n'est pas conforme aux déclarations des responsables de l'équipe au début de la saison où ils ont annoncé qu'ils visaient le titre de champion, le trophée de la coupe d'Algérie et aller le plus loin possible en Ligue des Champions.