D’autres joueurs sont attendus en renfort

En stage de quinze jours, depuis vendredi dernier en Turquie pour préparer la nouvelle saison de la Ligue 1 du football professionnel algérien, les responsables du club sont toujours à la recherche de bons joueurs pour renforcer l'équipe en vue de ses trois objectifs programmés.

D'ailleurs, aux dernières nouvelles, le Chabab vient d'officialiser l'arrivée de l'attaquant Hedy Chaâbi (28 ans) ainsi que le jeune milieu de terrain ivoirien, Arafat Doumbia (19 ans) en vue de la prochaine saison, dont le coup d'envoi sera donné les 13 et 14 septembre prochain.

Ces deux nouvelles recrues, s'ajoutent aux précédentes à savoir le gardien de but Farid Chaâl (ex-Al-Nadjma d'Arabie saoudite); le défenseur Badreddine Souyad (ex-JS Kabylie), le milieu de terrain camerounais Jacques Mbé (ex-ES Sahel de Tunisie) et l'attaquant Oussama Daïbeche (ex-ES Sétif).

Le nouveau coach du Chabab, Corentin Martins est préoccupé par le programme du stage qu'il est en train d'appliquer en Turquie, mais est également à l'écoute et en contact avec l'administration du club et en particulier le président de la section football pour concrétiser son choix, quant au renforcement de l'effectif, surtout, par des attaquants.

En effet, pour réaliser trois objectifs, il va falloir d'abord avoir de bons joueurs dans chaque compartiment et, surtout, des doublants pour parer à tout impondérable durant les compétitions.

Le coach Martins vient de passer à l'étape du biquotidien, une séance durant la matinée consacrée au volet physique et une l'après-midi qui sera consacrée au travail aussi bien technique que tactique. Et bien que le coach Corentin Martins vient juste de prendre la barre technique de l'équipe, les joueurs, ont vite adhéré à sa méthode de travail et multiplient les efforts pour assurer une très bonne préparation avant l'entame des compétitions.

D'ailleurs, le staff technique est très méticuleux dans son travail puisqu'il veut assurer la très bonne préparation des joueurs dans leurs différents postes de prédilection. Ceci, sans oublier, d'intégrer également, lors des matchs d'application, durant les stages, les jeunes joueurs pour se familiariser avec les anciens et ainsi trouver la cohésion et l'esprit collectif voulu pour réaliser les objectifs tracés avant le début de la saison par le staff et les responsables du club. Bien que certains joueurs cadres ont été remerciés ou ont choisi d'autres destinations après la fin de leurs contrats respectifs, ceux qui sont restés et qui n'avaient pas encore donné satisfaction, sont pris en charge par le staff afin de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour faire une meilleure saison que la précédente. Il s'agit de joueurs qu'on avait annoncé libérés, et qui semblent à présent repêchés, à savoir Boutmene, Derfelou et Zerrouki.

Par ailleurs, lors des entraînements de l'équipe, les joueurs montrent toute leur hargne et leur envie de retrouver la place de titulaire pour satisfaire les fans des Rouge et Blanc qui attendent beaucoup de leurs joueurs la saison prochaine.

De plus, le sponsor de l'équipe, PUMA, vient de doter l'équipe des équipements d'entraînements, ainsi que celles avec lesquels ils doivent disputer les rencontres amicales au programme durant ce stage qui se poursuit à Kartepe à 118km d'Istanbul.