Le CR Belouizdad, représentant algérien en Ligue des Champions de la CAF, a composté son billet pour la phase de poules, en renversant la formation sierra-léonaise de Bo Rangers (3-1), mi-temps (0-1), lundi soir au stade Miloud Hadefi d'Oran, en match retour du deuxième tour préliminaire. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Lionel Wamba (78' sp, 80' et 90') pour le CRB. Ibrahim Turay avait ouvert la marque pour Bo Rangers (9'). Lors du match aller disputé le 24 septembre à Bo, le CRB s'était également imposé sur le même score de 3-1. Enfin aligné, le gardien Raïs M'Bolhi n'a pas connu une première rêvée. La partie démarrait pourtant mal pour les Algériens. Au bout de la 10e minute, les Chababistes concédaient en effet l'ouverture du score sur une frappe sans élan de Santigie Sesay dans la surface de réparation. L'ailier sierra-léonais en profitait pour nettoyer la lucarne droite de Raïs M'Bolhi, fautif sur le coup (0-1). Le gardien international algérien était notamment pris en défaut sur une légère sortie hors de ses cages et finissait par se faire lober. Une mauvaise entrée en matière pour celui qui faisait sa première apparition sous ses nouvelles couleurs depuis son transfert libre le 1er septembre dernier en provenance de l'Arabie saoudite et du club d'Al-Qadsiah. C'est la quatrième qualification de rang du CR Belouizdad pour la phase de poules de la Ligue des Champions. La veille, l'USM Alger avait validé, de son côté, son ticket pour la phase de poules de la coupe de la Confédération de football, après son nul face au FUS Rabat (0-0), au stade Miloud Hadefi d'Oran, pour le compte du 2e tour préliminaire (retour) de la compétition. Lors du match aller disputé le samedi 23 septembre à Rabat, l'USMA est allée tenir en échec son adversaire (1-1). Pour rappel, l'USM Alger s'est adjugé le premier titre continental de son histoire, en remportant en juin dernier la coupe de la Confédération de la CAF face aux Tanzaniens de Young Africans (aller: 2-1, retour: 0-1). Deux mois plus tard, le club phare de Soustara a remporté la Supercoupe d'Afrique, en battant les Égyptiens d'Al-Ahly SC (1-0), le 15 septembre au stade d'Al-Taïf en Arabie saoudite. Le CRB et l'USMA seront fixés sur leurs adversaires respectifs en phase de poules vendredi, à l'occasion du tirage au sort prévu à Johannesburg (Afrique du Sud).