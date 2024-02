Après leur amère déception du dernier match perdu face au MC El Bayadh (2-1), les joueurs du Chabab Belouizdad ont été mobilisés par leur coach Paqueta, qui pense déjà aux prochains matchs de son équipe, aussi bien en championnat d'Algérie, qu'en coupe d'Algérie, et en Ligue des Champions. D'ailleurs, à cause de ses matchs en Ligue des Champions et de la coupe, l'équipe du CR Belouizdad devrait s'absenter du championnat algérien durant pratiquement un mois. Et en professionnel, le coach Paqueta a bien fait d'organiser ses joueurs afin de les utiliser tous, dans ces matchs, pour d'une part, donner la chance aux jeunes de connaître le stress de cette compétition de coupe d'Algérie où, au moindre faux pas, l'équipe serait éliminée. Ceci, sans oublier les gros enjeux des rencontres de la Ligue des Champions et leurs difficultés dans les différents stades africains. En d'autres termes, les joueurs du CRB seraient tout le temps sur le qui-vive à cause de la multiplication des matchs. Et là, il y a lieu de noter le gros travail qui attend également le préparateur physique, surtout, ainsi que le staff médical pour avoir, toujours des joueurs aptes à disputer les rencontres.

Dans le but de réussir sa phase retour, le Chabab s'est renforcé cet hiver par l'arrivée de l'un de ses anciens cadres parti en Europe l'été dernier. En effet, prêté au club portugais, de Vizela FC, le milieu de terrain défensif Houssem Mrezigue, est de retour au club de Belouizdad après avoir résilié son contrat avec la formation de Vizela. Le milieu de terrain, Adlène Guedioura est au soin dans la perspective de le préparer pour le prochain match de la Ligue des Champions face au club égyptien, aussi historique que préstigieux, Al Ahly du Caire. C'est d'ailleurs, également, le cas pour son coéquipier Ishak Boussouf qui a été victime d'une blessure lors du match contre Biskra.

Le joueur en question n'a pas été concerné par le match face au MC El Bayadh, mais il sera vraiment prêt pour la prochaine rencontre face à l'US Souf pour le compte du premier match de la phase retour de l'équipe. Mais, d'abord, Paqueta doit débuter par un travail psychologique pour faire oublier aux joueurs leur dernière défaite sur le fil contre le MC El Bayadh où ils ont fourni un match plein sans être récompensés de leurs efforts. Encore, faut-il aussi, faire remarquer que le CRB est devenu l'équipe à battre, ne serait-ce que parce que c'est le champion d'Algérie en titre. Et tous les autres adversaires veulent s'offrir une victoire face à ce quadruple champion d'Algérie. Une situation qui demande beaucoup de sérieux et d'abnégation de la part des joueurs belouizdadis. Ces derniers ont compris le message du coach Paqueta et travaillent d'arrache-pied pour améliorer leur niveau de jeu et leur classement afin de tenter de revenir à fond dans la course au titre surtout qu'il reste beaucoup de points à prendre lors de cette seconde moitié de championnat.