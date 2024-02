Le décalage de cette rencontre, a été décidé par la LFP, à la suite de la programmation du match retour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17-2024, qui a opposé la sélection nationale U17 féminine au Bénin, hier, sur cette même pelouse du stade du 5-Juillet 1962. Ce qui a donc incité la Ligue de football professionnel à apporter quelques modifications au programme de la 16e journée dont fait partie cette rencontre. Ceci dit, il y a lieu de noter que le Chabab de Belouizdad, champion d'Algérie en titre, aura l'obligation de gagner ce match à «domicile» pour trois raisons: la première est de réduire l'écart qui le sépare du leader actuel de la Ligue 1, le MC Alger. La deuxième est de se faire pardonner par ses Fanatics Reads pour leur dernière défaite, bien qu'en déplacement, face au MC El Bayadh. D'ailleurs, les supporters du Chabab qui se sont déplacés à El Bayadh ont sévèrement critiqué leurs joueurs, en les fustigeant, après avoir perdu ce match où ils ont estimé et, surtout, remarqué, qu'il y avait vraiment de la place pour revenir avec une victoire. De plus, les fans du Chabab estiment également que l'équipe a perdu beaucoup de matchs à sa portée, surtout, que l'équipe est championne en titre et n'a, pour ainsi dire, pas à perdre des rencontres largement dans ses cordes. Surtout que cela se passe la veille de reprise des autres matchs, beaucoup plus importants, à savoir ceux de la Ligue des Champions africaine, dont le prochain face au grand club égyptien d'Al Ahly du Caire, dans quelques jours. Le coach de l'équipe, l'entraîneur brésilien du CR Belouizdad Carlos Paqueta, a insisté auprès de ses joueurs, lors de la reprise des entraînements, en préparation de cette phase retour décisive de la Ligue 1, pour ne point rater les trois points de la victoire et surtout de ne point sous-estimer cette équipe de Souf: «Nous devons absolument battre l'US Souf», a-t-il déclaré avant d'ajouter que «Nous devons gagner ce match et renouer avec les victoires. Il faut qu'on réalise de bons résultats pour aborder nos prochains rendez-vous dans les meilleures conditions possible.» Paqueta, n'a toutefois pas omis d'avertir ses joueurs pour prendre très au sérieux cette formation de Souf: «Il ne faut pas sous-estimer notre adversaire, dira-t-il, avant d'ajouter qu'«il sera difficile à manier et va tout mettre en oeuvre pour essayer de nous mettre en difficulté. Et c'est pourquoi, on doit tout donner pour remporter les trois points de la victoire», a conclu le coach du Chabab. Or, côté, US Souf, on traverse une période de crise, à tel point que ni les responsables ni le staff technique n'ont fait de déclaration à propos de la réception du champion d'Algérie en titre sur son terrain à Souf. Encore faut-il relever que les responsables du club soufi souffrent particulièrement du manque criard de finances. Ce qui les empêche d'assurer un bon recrutement durant ce mercato d'hiver pour renforcer l'équipe et ainsi, sortir le club de cette position de lanterne rouge de la Ligue 1 du football professionnel.