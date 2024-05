Victime d'un grave accident de la circulation, l'ancien boxeur international de la catégorie mi-lourd, Moussa Mustapha, est dans un état de santé jugé plus ou moins critique. Il a été placé sous soins intensifs au niveau du bloc de réanimation après avoir été admis dans le service des urgences médicales et chirurgicales de l'hôpital Dr Benzerdjeb, ex- Plateau saint Michel. Le staff médical et paramédical du CHU d'Oran s'est mobilisé pour sa prise en charge. Lui rendant visite, le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a, lui aussi, insisté sur sa prise en charge totale; quitte à assurer son transfert vers l'étranger. Telle une traînée de poudre, ledit accident suivi de l'hospitalisation du détenteur de la médaille de bronze des Jeux olympiques de 1984 a vite fait de se répandre un peu partout dans la contrée. D'ailleurs, nombreux sont les habitants, adultes, jeunes, moins jeunes, des sportifs et des supporters qui ne cessent d'affluer vers l'hôpital en quête de la moindre bonne nouvelle de l'état de santé du champion, étant donné qu'il est ainsi surnommé aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Né le 2 février 1962 à Mascara, Moussa Mustapha est, avant d'être sportif du haut rang, un citoyen ayant répondu favorablement à toutes ses obligations le liant avec la société. Connu pour sa percute dure engageant toute la puissance de son corps, le champion Moussa Mustapha n'a jamais été cité dans, ne serait- ce qu'une petite altercation, ni dans une moindre dispute du voisinage. Bien au contraire, il a tout le temps plaidé pour le sport et la sportivité, ainsi que son apport dans la meilleure éducation des membres de la société et la préparation des générations futures pour affronter humblement les aléas de la vie. Humble, Moussa Mustapha ne passait aucunement inaperçu dans la cité. Il ne quitte jamais la table sans avoir laissé humblement des recommandations à prendre en compte dans la vie quotidienne, celles-ci sont très souvent basées sur la nécessité d'enfler le tissu sociétal en plaidant que le respect mutuel constitue la clé de l'évolution des sociétés, d'où d'ailleurs le respect sans limite que lui vouent les jeunes, moins jeunes, des adultes l'encourageant sans cesse lorsqu'il défendait les couleurs nationales. Il a continué à défendre même après s'être séparé du ring, ceux l'ayant côtoyé de près comme les sportifs de tous les clubs de la région. Moussa Mustapha évoluait dans la catégorie mi-lourd, (81 kg).Le champion de la boxe algérienne, adulé par des milliers de fans de ce sport, excellait dans ses uppercuts puissants. Dans plus d'un combat, Moussa s'est ingénié dans la recherche des failles de ses adversaires auxquels il dressait des frappes puissantes les désarçonnant facilement avant de se lancer dans le pointage du maximum de points et finir le combat à son profit. C'est ce qui lui a fait gagner plusieurs titres et autres distinctions personnelles et collectives avec la sélection nationale de boxe. Il fut tout d'abord 3 fois champion d'Algérie dans sa catégorie (1979, 1980 et 1983), et également le premier boxeur à offrir à l'Algérie, la première médaille de son histoire des Jeux olympiques organisés à Los Angeles en 1984. Prompt rétablissement champion!