Le Comité olympique et sportif algérien (COA) a célébré, vendredi soir au Cercle national de l'armée à Alger, son 60e anniversaire au cours d'une cérémonie en présence de plusieurs personnalistes sportives, qui ont contribué à écrire l'histoire du sport national en s'illustrant lors des différentes compétitions internationales.

Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Jeunesse et des Sports et président du COA, Abderrahmane Hammad, a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs, qui ont créé le COA le 18 octobre 1963, soit une année après le recouvrement de l'indépendance nationale, soulignant que «la création de cette instance s'inscrit dans la politique de la promotion de la jeunesse algérienne à travers le sport».

«Depuis 1963, le COA s'attelle au développement et la promotion du sport algérien dans les instances internationales, en s'appuyant sur la charte olympique. Nous sommes fiers de toutes les médailles remportées par nos athlètes, qui ont écrit leurs noms en lettres d'or et ont hissé haut le drapeau national», a-t-il déclaré. «Nous remercions le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour tous les moyens accordés à la jeunesse et au sport national lors des dernières années, afin de permettre aux athlètes de s'illustrer lors des compétitions internationales», a ajouté l'ancien médaillé de bronze en saut hauteur aux Jeux olympiques de Sidney en 2000.

Le message fort de Thomas Bach

Dans un message vidéo projeté lors de cette cérémonie, le président du Comité international olympique (CIO), l'Allemand Thomas Bach, a présenté ses chaleureuses félicitations au COA à l'occasion de son 60e anniversaire.

«Aujourd'hui l'Algérie peut être fière du parcours accompli durant les six dernières décennies. Les performances de vos athlètes sur la scène sportive ont mis l'Algérie sur la carte du monde. Au-delà du terrain de jeu, vous apportez la joie du sport au peuple algérien, grâce à vos nombreux programmes communautaires diffusant ainsi l'esprit olympique auprès de la jeunesse. À travers les 17 médailles olympiques décrochés aux JO, vos athlètes ont montré que le plus important c'est la passion du sport», a-t-il déclaré.

Hommage rendu aux cadres du Comité

Lors de cette cérémonie, les cadres du COA ont également rendu hommage aux anciens présidents de l'instance, à l'image, de Mohand Amokrane Maouche (1963-1965), Mohamed Zerguini (1968-1983), Abdenour Bekka (1983-1984), Si Mohamed Baghdadi (1988-1989), Mustapha Larfaoui (1998-2000) et Mustapha Berraf (2001-2009, 2010-2020), ainsi qu'aux entraîneurs des athlètes algériens médaillés lors des joutes olympiques.

L'ancienne Championne olympique du 1500 m aux JO-1992 à Barcelone (Espagne), Hassiba Boulmerka, s'est dite «très émue» par cette louable initiative du COA. À cette occasion, elle a rendu hommage à son professeur de sport, Samia Mekideche et au technicien, Abed Aboud pour l'avoir entraînée et encouragée à atteindre les sommets.

De son côté, l'ancien Champion de boxe médaillé de bronze aux Jeux de Sidney en 2000, Mohamed Allalou, a indiqué que son entraîneur, Nesrddine Mestfaoui, a toujours cru en lui. affirmant que la médaille olympique décrochée à Sidney était «le fruit d'un long travail avec mon coach», s'est-il remémoré.

Cette cérémonie a également été l'occasion de rendre hommage à l'ancien président de la Fédération algérienne de luttes associées et trésorier du COA, Rabah Chebbah, décédé en 2020 à l'âge de 55 ans.

Le Comité olympique et sportif algérien (COA), créé le 18 octobre 1963 et reconnu par le CIO depuis le 27 janvier 1964, est à la fois le représentant du mouvement sportif algérien auprès des pouvoirs publics et le représentant en Algérie du Comité international olympique.