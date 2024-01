La sélection nationale est revenue de très loin, ce samedi, contre le Burkina Faso. Menés 2 buts à 1 jusqu'à la 90+5' minute de jeu, les Verts ont arraché un résultat nul heureux qui leur permet de rester en vie, en prévision d'une qualification au second tour. Grâce sûrement à l'opportunisme de Bounedjah, l'Algérie y a cru jusqu'au bout en jouant le tout pour le tout. Il faut dire que les changements du coach Djamel Belmadi ont été payants, surtout ceux opérés lors du dernier quart d'heure de la rencontre. Critiqué pour ses changements poste pour poste, effectués jusqu'ici, le coach des Verts a été salué pour son courage et sa prise de responsabilité devant une situation qui s'annonçait presque désespérée contre une solide équipe burkinabè. Menés à deux reprises dans ce match, les camarades de Ramiz Zerrouki ont aussi montré beaucoup de caractère en parvenant à revenir dans le match.

Une prise de risque récompensée

Pour donner plus de solutions offensives à son équipe, Djamel Belmadi, a, cette fois-ci, prôné des changements assez osés. En faisant entrer Amoura (un attaquant) à la place d'un milieu de terrain, Sofiane Feghouli, Belmadi a réussi à renverser la situation dans ce match âprement disputé. Le second but encaissé sur penalty, l'a aussi contraint à prendre des risques, en faisant introniser Islam Slimani (attaquant) à la place de Nabil Bentaleb (milieu de terrain récupérateur). Un coaching payant qui a permis aux camarades de Youcef Atal de revenir à deux reprises dans ce duel important contre le Burkina Faso, soldé donc sur un score de parité de 2 buts à 2. Revenant sur ses prises de risque, Djamel Belmadi a déclaré en conférence de presse: «Sincèrement, tous les joueurs qui sont rentrés allaient quoi qu'il arrive rentrer, mais les circonstances ont changé les choses et les noms de ceux qu'ils allaient remplacer. Bounedjah aurait par exemple pu sortir, mais il fallait prendre des risques et on l'a fait. C'est dans la souffrance que l'on a remporté nos succès par le passé, envers et contre tous!»

Ounas, Amoura, jokers de luxe

D'aucuns parmi les observateurs, estiment que sans ces prises de risque de Djamel Belmadi osées en deuxième mi-temps, l'Algérie aurait eu du mal à revenir dans le match. L'entrée en jeu d'Adam Ounas à la place de Riyad Mahrez et d'Islam Slimani à la place de Bentaleb, a provoqué un déséquilibre dans l'arrière garde du Burkina Faso. Avec une nette domination des Verts, les Burkinabè éprouvaient les pires difficultés, à contrecarrer les attaques de l'Équipe nationale. Le tandem Ounas - Amoura a été l'une de clés de ce retour de l'EN dans le match. Une paire que tout le monde veut voir d'entrée, ce mardi, contre la Mauritanie où l'Algérie est appelée à sortir le grand jeu pour assurer se qualification en huitièmes de finale. À commencer par le sélectionneur national qui a déclaré à propos de ce duo en conférence de presse: «Ounas et Amoura ont apporté le plus qu'on attendait d'eux. Je crois qu'il s'agit de deux joueurs importants de la sélection. Leur entrée en jeu était prévue et on avait tout planifié avant la rencontre.»