Pointé du doigt à cause de ses performances très moyennes en fin de saison à un poste qui n'est pas le sien, Casemiro connaît une fin de carrière plus compliquée. Le Brésilien de Manchester United, adulé lorsqu'il était au Real Madrid, est désormais sous le feu des critiques, une situation qu'il a du mal à comprendre, comme il l'a confié au cours d'un entretien accordé à Sky Sports.

«J'étais considéré comme l'une des meilleures recrues de la Premier League la saison dernière, et maintenant je ne vaux plus rien?

La critique est un manque de respect. Quand on manque de respect, c'est inquiétant et je n'ai pas à respecter cela non plus», a commenté le Brésilien, se demandant aussi ce qu'il s'est passé depuis la fin de la saison dernière.

«Si l'on se réfère à la fin de la saison dernière, l'équipe jouait bien et il y avait beaucoup de commentaires positifs. Alors que s'est-il passé?», a-t-il exprimé.