Le CR Belouizdad s'est imposé, vendredi dernier, en déplacement face à l'US Souf 3-0 (mi-temps: 3-0), pour le compte de la mise à jour de la 1ère journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football. Tout s'est joué en première période. Le Chabab a ouvert le score par Abderrahmane Meziane (16') avant qu'Ishak Boussouf et Abderaouf Benguit ne concrétisent la domination de leur équipe ajoutant deux buts avant la pause respectivement à la 43' et 45'+1 minute. À la faveur de ce succès, le quadruple champion d'Algérie en titre se hisse provisoirement à la 7e place en compagnie du CS Constantine et du MCE El-Bayadh avec 6 points chacun. Le club algérois disputera un dernier match de mise à jour, le mardi 24 octobre en déplacement face au Paradou AC. En revanche, le nouveau promu retombe dans ses travers, lui qui restait sur une victoire remportée en déplacement face à l'autre promu l'ES Ben Aknoun (1-0). L'autre match de mise à jour (2e journée) au programme ce week-end opposait, hier, avant que nous ne mettions sous presse, l'USM Alger à l'USM Khenchela au stade de Dar El Beïda. Par ailleurs, le derby USM Alger - CR Belouizdad, initialement prévu le 20 octobre au stade de Dar El Beïda, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 Mobilis, a été finalement reporté à une date ultérieure, a annoncé, hier, la Ligue de football professionnelle (LFP). «La décision de reporter ce match a été prise suite à la demande de la wilaya d'Alger», a détaillé l'instance dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel, et dans lequel elle a évoqué la programmation d'autres rencontres. Parmi ces rencontres, les chocs de la sixième journée entre le MC Alger et la JS Saoura, ainsi qu'entre le CR Belouizdad et la JS Kabylie, qui inaugureront la réouverture du stade du 5-Juillet. L'enceinte avait été fermée la mi-juillet dernier, juste après la fin des Jeux panarabes 2023 (5-15 juillet), pour subir quelques travaux de réhabilitation, particulièrement au niveau de la pelouse, et ce n'est qu'en cette fin du mois d'octobre qu'elle rouvrira officiellement ses portes. Le duel MCA - JSS se déroulera le 27 octobre (18h00), alors que le deuxième chaud duel, entre le Chabab et les Canaris est programmé le lendemain, 28 octobre, également à 18h00.