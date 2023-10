Le CR Belouizdad en ballottage favorable pour valider son billet pour la phase de poules de la Ligue des Champions africaine. Le Chabab recevra, aujourd’hui à Oran (18h), le club Bo Rangers du Sierra Leone. Le Chabab a expliqué ce report sur son site officiel par le fait que « l’équipe de Bo Rangers a trouvé des difficultés pour bénéficier d’un plan de vol adéquat afin de rejoindre l’Algérie et pourvoir disputer par conséquent le match retour ce samedi ». La Confédération africaine de football a ainsi informé le CRB que ce match serait décalé de 48h. Il se jouera donc, aujourd’hui, au stade Miloud Hadefi. Vainqueur avec autorité lors de la première manche disputée dans la ville de Bo (3-1), le Chabab a pratiquement mis un pied et demi au prochain tour, avant de confirmer son succès net et sans bavure. Le quadruple champion d’Algérie en titre, qui reste sur un succès décroché sur le fil en championnat face au NC Magra (1-0), est appelé à éviter toute mauvaise surprise face à un adversaire qui s’est déplacé pour jouer son va-tout, lui qui n’aura rien à perdre mais tout à gagner. À pied d’œuvre à Oran depuis jeudi, le Chabab devrait se présenter avec l’ensemble de son effectif, de quoi donner l’embarras du choix à l’entraîneur belge Zven Vandenbroeck pour aligner un onze conquérant. Laissé sur le banc jusque-là depuis son arrivée durant l’intersaison, le gardien de but international Raïs M’Bolhi devrait signer ses grands débuts avec le CRB. De son côté, Bo Rangers, champion du Sierra Leone en titre, a sérieusement hypothéqué ses chances de qualification, lui qui s’est qualifié à ce tour aux dépens des Libériens de LISCR FC (aller : 1-1, retour : 1-0). Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral nigérien conduit par Mohamed Ali Moussa, assisté de ses compatriotes Abdelaziz Yakouba et Soufi Abdou Guerba, alors que le quatrième arbitre sera le Nigérien Sadou Ali Ibrahimou.