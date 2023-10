Le représentant algérien en Ligue des Champions d'Afrique de football le CR Belouizdad, évoluera dans le groupe D en phase de poules de la compétition, selon le tirage au sort effectué vendredi à Johannesburg (Afrique du Sud). Le CRB, quadruple champion d'Algérie en titre, évoluera dans un groupe D très relevé, en présence du tenant du trophée Al-Ahly SC (Égypte), le finaliste de la coupe de la Confédération africaine Young Africans (Tanzanie), et Medeama SC (Ghana). Le CRB, qualifié en phase de poules pour la quatrième fois de rang, a passé l'écueil, au 2e tour préliminaire, des Sierra-Léonais de Bo Rangers. Le Chabab a remporté les deux matchs sur le même score (3-1). Les trois premières journées de la phase de groupes auront lieu les 24, 25 novembre, les 1er, et 2 décembre et les 8 et 9 décembre, alors que la 4e journée se déroulera le 19 décembre, et la 5e journée les 23, 24 février. La 6e et dernière journée aura lieu les 1er et 2 mars 2024. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

Compositions de groupes:

Groupe A: Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Pyramids FC (Égypte), TP Mazembe (RD Congo), FC Nouadhibou (Mauritanie)

Groupe B: Wydad AC (Maroc), Simba SC (Tanzanie), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), Jwaneng Galaxy (Botswana)

Groupe C: ES Tunis (Tunisie), Petro Atletico (Angola), Al-Hilal (Soudan), ES Sahel (Tunisie)

Groupe D: Al Ahly SC (Égypte), CR Belouizdad (Algérie), Young Africans (Tanzanie), Medeama SC (Ghana).