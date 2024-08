D'aucuns savent que le CR Belouizdad et l'USM Alger ont un besoin pressant d'attaquants pour assurer leur ligne offensive respective. Et c'est, pourquoi, les responsables des deux clubs se disputent donc le joueur racé du Raja de Casablanca, Yousri Bouzok.

Cela se passe au moment où, des informations en provenance du Maroc et précisément, du club du Raja de Casablanca font état que le joueur en question n'est vraiment pas prêt psychologiquement à revenir pour évoluer dans le championnat professionnel algérien. Pour pouvoir s'attacher les services du meilleur joueur du championnat marocain, la saison passée, le CRB compte dégraisser son effectif pour mieux s'armer et dégager une place en attaque pour cet ancien joueur du Paradou AC, convoité aussi en Égypte par Al Ahli du Caire. Le Chabab sera donc en rude concurrence avec l'USM Alger pour s'arracher les services de ce talentueux buteur qui a marqué 15 buts et délivré 14 passes avec le Raja Casablanca.

Guendouz s'en va, Zeghba arrive

Par ailleurs, le gardien de but du CR Belouizdad Alexis Guendouz s'apprête à rejoindre le club iranien de Persépolis, dans la mesure où les responsables du CRB ont accepté cette proposition. C'est donc pourquoi, les dirigeants des Rouge et Blanc se sont orientés vers le gardien de but international, Mustapha Zeghba pour parer au départ de Guendouz. Pour assurer le recrutement de Zeghba, les responsables du Chabab lui ont proposé une grosse somme dont le montant n'a, jusqu'à présent, pas été divulgué. Cela s'explique par le fait que c'est le mercato et on ne veut en aucun cas provoquer une surenchère.

Aux dernières nouvelles, un accord a eu lieu entre les responsables du Chabab de Belouizdad et le keeper Mustapha Zeghba.

Le CRB bat SC Dibba Al-Hisn (1-0)

Cela se passe au moment où les joueurs du CR Belouizdad se trouvent depuis jeudi dernier en Turquie où ils doivent se préparer pour la prochaine saison où ils sont en lice pour trois compétitions: le championnat et la coupe d'Algérie ainsi que la Ligue des Champions africaine.

Et c'est d'ailleurs, surtout pour bien assurer un parcours sans faute en Ligue des Champions que les responsables du Chabab veulent renforcer leur effectif, dont, surtout, la ligne d'attaque. En évoquant ce premier stage des Rouge et Blanc en Turquie, il y a lieu de noter que les joueurs du Chabab de Belouizdad ont déjà disputé un premier match amical en terre turque face à la formation émiratie, Dibba El-Hisn, qui se trouve également en stage en Turquie. Les joueurs du CRB se sont imposés lors de cette joute amicale, par l'unique but de la partie signé Haddad.

Cette rencontre amicale a donc permis au staff technique du Chabab d'avoir une idée sur l'état aussi bien physique que moral de ses joueurs, en tirant les conclusions qu'il faut pour régler les carences, d'une part, et renforcer, les points forts d'autre part. Et c'est justement le but des matchs amicaux prévus durant les sages de l'équipe avant le début des compétitions de la saison prochaine 2024-2025.

Le coach du Chabab, Corentin Martins parle beaucoup avec ses joueurs en les orientant de façon à mieux les préparer pour que le vice-champion d'Algérie aborde la nouvelle saison avec des résultats positifs qui feront plaisir à leurs nombreux, très fidèles fans. Pour le moment si d'un côté, l'entraîneur du Chabab est en train de préparer les joueurs à Istanbul en Turquie, le président du conseil d'administration est en train de négocier avec les joueurs aussi bien ceux qui veulent quitter l'équipe que les nouvelles recrues.

Par ailleurs et pour ce qui est de l'USM Alger, qui, elle aussi est en train de se préparer pour la prochaine saison, le nouveau coach tunisien, Nabil Maaloul, est en pleine préparation avec ses joueurs. En présence de certains qu'il ne veut plus garder dans son effectif, avant que l'équipe ne rejoigne, également, la Turquie pour un stage qui débutera le 10 août prochain.

Et en évoquant la préparation de l'équipe, le coach des Rouge et Noir, se trouve dans la même situation que le CRB, en travaillant avec les anciens et nouvelles recrues tout en ayant un regard sur le recrutement d'autres nouveaux joueurs dont le dernier en date n'est autre que le joueur du Raja de Casablanca, Yousri Bouzouk qui est en concurrence avec les Usmistes pour cet attaquant.

Sachant que le joueur veut revenir en Algérie, les responsables de l'USMA s'apprêtent à négocier avec le Raja et le joueur pour s'assurer le rachat de la lettre de libération dont le montant pourrait bien dépasser le chiffre de 500000 euros. Et dans ce cas, justement, la volonté des responsables de l'USMA est de mettre le paquet pour recruter ce joueur dont la valeur intrinsèque est remarquable.