En dépit de sa dernière défaite face au MC Oran (1-0), en déplacement, au stade Zabana, le CR Belouizdad garde bien toutes ses chances pour terminer à la deuxième place du championnat d'Algérie et ainsi pouvoir disputer la Ligue des Champions, la saison prochaine.

De plus, le Chabab garde également toutes ses chances de remporter la coupe d'Algérie contre le leader actuel de la Ligue 1 Mobilis, du football professionnel algérien, prévue, au mois de juin prochain.

Et pour la suite du parcours du Chabab cette saison, le coach brésilien de l'équipe, Marcos Paqueta a déclaré récemment que «La finale n'est pas encore arrivée (...) il y a d'autres challenges qui nous attendent pour la suite du parcours et qui seront très importants pour nous, sur tous les plans», a-t-il précisé, tout en rappelant que le CRB «doit se concentrer sur le championnat. Pour nous, les choses sont assez claires. On va enchaîner avec des matchs très rapidement et cela fait que l'aspect récupération me préoccupe beaucoup. Les joueurs sont fatigués et doivent se reposer. Donc, on va essayer de favoriser plus la récupération qu'autre chose...», a ajouté Paqueta.

Le Mouloudia et le CSC, deux matchs décisifs

En parcourant le programme restant du CRB d'ici à la fin de la saison, on remarque que les joueurs du coach Paqueta doivent encore jouer six matchs. Et ironie du sort, durant cette fin de saison, les Belouizdaids doivent affronter leurs concurrents directs en championnat, à savoir, le leader, le MC Alger et son dauphin, le CS Constantine. Ce seront donc, surtout, ces deux rencontres que les joueurs du Chabab doivent assurer pour espérer terminer sur le podium. Bien, évidemment, il ne faut toutefois pas négliger les autres matchs.

Le CRB doit jouer trois rencontres à domicile, pour ne pas dire, en vérité quatre matchs, car, ils doivent jouer, en déplacement face au MCA leur match au stade du 5- Juillet. Considéré comme match en déplacement, les Rouge et Blanc, le joueront au stade du 5- Juillet, domiciliation du Mouloudia.

Et là, il reste deux autres rencontres que les joueurs de l'entraîneur Paqueta doivent négocier hors de la capitale et il s'agit des matchs contre le CSC pour le compte de la 26e journée et du dernier match de la saison face à la JS Saoura à Béchar.

Le Chabab prépare la saison prochaine

Enfin, il est très important de noter que bien que la fin de saison est encore loin, les responsables du club préparent déjà la saison prochaine.

Et à ce propos, aux dernières nouvelles du côté du fief du Chabab, on évoque la préparation de la prochaine saison avec en priorité le changement d'entraîneur, puisque le contrat du coach actuel prendra fin cette saison. Et là, on parle déjà d'une probable sollicitation de l'ex- entraîneur de l'USM Alger, Abdelhak Benchikha, dont l'actuel club tanzanien Simba FC vient de publier un communiqué dans lequel il annonce le départ de Benchikha de la barre technique. Selon la même source, les deux parties sont arrivés à une séparation à l'amiable et ce, à cause des soucis familiaux du coach algérien.