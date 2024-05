Le Chabab de Belouizdad a enregistré sa deuxième défaite consécutive lors de ces deux derniers matchs d'abord, face au MC Oran, à Zabana et ensuite, samedi face à l'USM Khenchela (2-1) au stade Ammar Hammam, laissant à l'occasion filer son titre de champion. Le Chabab compromet aussi sérieusement ses chances dans sa course pour la deuxième place du classement de la Ligue 1 Mobilis, synonyme d'une qualification en Ligue des Champions africaine. Les Rouge et Blanc se sont créé plusieurs occasions, mais n'ont pas su les concrétiser par excès de précipitations et mauvaises coordinations collectives. Pourtant, c'est Wamba qui a réussi à ouvrir la marque au début de la partie à la suite d'une combinaison collective. Une réalisation refusée par l'arbitre pour une position d'hors-jeu, contestable.

L'arbitre Benbraham a expulsé le joueur du Chabab, Mamadou Samake, après la demi-heure du jeu, rendant la mission des Belouizdadis plus ardue dans ce match. On s'attendait alors à ce que les joueurs du Chabab optent pour un jeu défensif mais les Rouge et Blanc n'ont pas reculé et parviennent à faire jeu égal avec les Khenchelis lors de la première mi-temps.

Du retour des vestiaires, les Algérois ont concédé un but d'entrée inscrit par Saâdou (46'). Loin de se décourager, les gars de «Laâqiba» réagissent et parviennent à égaliser par l'entreprise de Meziane, juste après l'heure du jeu (64').

Sentant le danger, les locaux sortent de leur coquille et vont attendre la dernière minute de la partie pour marquer le but de la victoire suite à un penalty discutable. C'est Sameur qui exécute la sentence, donnant l'avantage à l'USMK.

Ainsi, le CRB a perdu cette deuxième rencontre consécutive, mais les joueurs sont toujours motivés pour se rattraper et reprendre la dynamique des bons résultats. Leur prochain match sera contre l'ES Ben Aknoun et sera vraiment difficile à gérer, devant une équipe de l'ESBA qui cherche, coûte que coûte à éviter la relégation.