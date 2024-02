En dehors du résultat technique dans ce déplacement à El Bayadh, les joueurs du Chabab ont été l'ombre d'eux-mêmes, en décevant parfaitement leurs supporters qui se sont déplacés pour les encourager. Croyant dur comme fer en les capacités de leurs joueurs, les «Fanatics Reads» ont envahi la ville d'El Bayadh avec la conviction que le match ne pourrait échapper à leurs joueurs, affichant une grande volonté de ramener un bon résultat de ce déplacement périlleux. Avant cette rencontre, des fans du Chabab ont rencontré le coach Paqueta et ont discuté avec lui tout en lui demandant de gagner ce match, alors que lui, s'est juste contenté d'un large sourire, avant de vaquer à ses occupations avec l'équipe. D'ailleurs, il a même pris quelques photos avec les supporters de l'équipe. Et en dépit de l'encouragement de leurs fans à partir des tribunes de ce stade Zakaria-Mejdoub, Keddad et ses coéquipiers ont véritablement raté leur mission sur le terrain. D'ailleurs, on jouait, juste la 11' de la partie, Messadi profite d'une erreur défensive des Belouizdadis pour ouvrir la marque au profit de son équipe, à la grande joie des supporters locaux, très heureux de voir leurs joueurs assurer leur domination, à moins du quart d'heure du jeu. Encouragés pour cette réalisation d'entrée de jeu, les joueurs du coach Mezaïr ont poursuivi leur pression, mais, les joueurs du Chabab, plus expérimentés, se sont bien défendus tout en acculant leurs vis-à-vis, dans la perspective de niveler la marque. Mais, c'était sans compter sur la bonne organisation défensive des Beïdis autour de Khemaïssia En même temps les attaquants du MCEB multiplient les rushs pour doubler la mise et prendre plus d'assurance. Et c'est ce qu'ils ont parfaitement réussi lorsque Belmiloud, reçoit une belle balle de son coéquipier Messadi, auteur du premier but, pour prendre à défaut le gardien de but du CRB, Guendouz et planter le deuxième but pour les locaux, à une minute de la fin de la première mi-temps.

De retour des vestiaires, et comme attendu, les joueurs du coach Paqueta reviennent en force dans la perspective de réduire la marque et pourquoi pas égaliser.

Ainsi, les efforts des Belouizdadis ont été récompensés par un but signé Darfalou (77') permettant à son équipe de réduire la marque et tenter donc d'égaliser. C'est ce qu'a, justement raté Zerrouki qui a remplacé Benguit à la mi-temps. En effet, sur une action personnelle, Zerrouki a adressé un tir fulgurant, mais sa balle passe légèrement à côté du cadre du gardien de but du MC El Bayadh, Morsli. Et malgré les sept minutes de temps additionnel accordées par l'arbitre Bouab, les joueurs du CRB n'ont finalement pas pu égaliser. C'est ainsi que le MC El Bayadh enregistre sa 5e victoire pour partager la 10e place avec l'US Biskra, sur un total de 21 points chacun.

Quant au CR Belouizdad, il enregistre sa troisième défaite de la saison, et demeure donc, à la deuxième place avec 28 points, soit à huit unités du leader, le MC Alger, ratant ainsi une belle occasion de réduire cet écart d'avec le Doyen. Les joueurs du Chabab devront donc bien négocier leur prochain match à domicile, face à la lanterne rouge l'US Souf, qui veut bien créer la surprise de battre le champion d'Algérie en titre, sur la pelouse de son propre terrain du stade du 20- Août 1955 d'Alger, jeudi prochain à partir de 15h30.