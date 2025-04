Ce dimanche, l’équipe de la RS Berkane s’est imposée assez aisément face au CS Constantine (4-0), sur la pelouse du stade municipal de Berkane, pour le compte du match aller des demi-finales de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Sans trop attendre, les locaux soutenus par leur large public, sont rentrés dans le match en concrétisant dès la première minute du jeu. Ainsi, sur leur première action offensive, El Melioui lance son coéquipier Mehri qui ne se fait pas prier pour battre le gardien de but Bouhelfaïa.

Une grosse erreur de concentration de la défense constantinoise sera fatale d’emblée pour le représentant algérien dans cette compétition qui concède d’entrée un but de manière stupide

Les joueurs du CSC tentent de reprendre leurs esprits après cette ouverture du score hâtive perçue telle un coup de massue sur la tête, mais les Marocains poursuivent leur domination et parviennent à rajouter un deuxième but à la 21’ du jeu par l’intermédiaire de Bassem, sur une passe décisive de Khiari. Encore une erreur de marquage consécutivement à un corner à la rémoise par Berkane.

L’expérience des joueurs du RS Berkane a donc d’emblée, fait la différence face à des joueurs du CS Constantine, pris au dépourvu et surpris, par la rapidité du jeu des adversaires.

Les poulains de l’entraîneur Kheïreddine Madoui ont eu du mal à entrer dans le match, ce qui explique le pressing constant exercé par l’équipe adverse, tout au long de la première période et la mi-temps sera sifflée sur le score de deux buts à zéro en faveur de Berkane.

Après la pause, les Constantinois, mal organisés, aussi bien au milieu du terrain qu’en défense, concédant un troisième but par El Melioui, sur une lumineuse passe de Manaout (54’).

Là, il est très important de relever que les Marocains ont été plus forts que les Constantinois sur le plan physique. Ne possédant pas de pièces de rechange assez performantes, le coach Madoui a dû d’ailleurs aligner des joueurs blessés. Ce qui explique le manque d’engagement de certains éléments notamment dans l’entre-jeu.

Travaillant sans relâche en construisant le jeu, les joueurs de l’entraîneur Mouin Chaâbani inscrivent un quatrième but par El Melioui, mais l’arbitre de la rencontre, Moataz Ibrahim (Libye), l’a refusé pour une position d’hors-jeu, après avoir été interpellé par la VAR.

Dans le temps additionnel de cette rencontre à sens unique, El Melioui, très en verve, réussit enfin à marquer son but, soit le 4e pour son équipe (90’+2) qui vient matérialiser la domination de Berkane dans ce match aller

Avec ce large résultat du match aller, les joueurs du CS Constantine se doivent de réaliser « l’exploit » de marquer cinq buts, sans en concéder. Ce qui est vraiment peu probable compte tenu de l’énorme différence entre les deux équipes.

À noter que le match retour est programmé pour le 27 avril en cours, au stade chahid Hamlaoui de Constantine.

Ce résultat des Constantinois en coupe continentale des clubs, montre si besoin, que le staff technique et les responsables du club se doivent de bien tenir compte de la différence entre disputer un match de championnat local et une compétition continentale.

Enfin, il est à souligner que dans l’autre demi-finale de la coupe de la CAF, disputée un peu plus tôt dans la journée, les Tanzaniens de Simba SC ont battu les Sud-Africains de Stellenbosch (1-0), au stade Benjamin Mkapa à Dar Es-Salaam. L’unique but de la partie a été l’œuvre de l’Ivoirien Ahoua, peu avant la mi-temps (45’+2).