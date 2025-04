Le CS Constantine a véritablement sombré, dans la soirée de dimanche dernier, se faisant battre, lourdement, par la RS Berkane (4-0), lors du match aller, des demi-finales de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Et au vu de l’ampleur du score, beaucoup d’Algériens estiment que les joueurs du coach Kheïreddine Madoui, ne pourront pas effectuer une telle remontada de quatre buts, en y ajoutant un ou d’autres buts pour assurer la qualification en finale.

Or, l’histoire a bien retenu que des remontada plus grandes que celle des Constantinois face aux Berkanis ont été bien réussies par d’autres clubs.

Et il se trouve que le premier Algérien qui croit, dur comme fer, à la réussite d’un tel exploit, dimanche prochain, pour les Constantinois, n’est autre que le propre coach du club : Kheïreddine Madoui. « Nous allons nous battre pour sauver l’honneur devant notre public et ce, compte tenu du fait que le football ne connaît pas l’impossible ! On va tout donner.» Mais avant ce match retour décisif, il faudrait d’abord savoir pourquoi l’équipe a perdu si lourdement pour une première participation à cette compétition continentale. Et là, sans pour autant, justifier cette « catastrophe », il faut bien comprendre ce qui n’a pas marché pour rectifier les erreurs et revenir en force au match retour avec la détermination de réussir cette mission jugée « impossible » en la rendant bien possible. Le CS Constantine possède un effectif limité, d’autant qu’il n’y a pas eu de recrutement de nouveaux joueurs bien expérimentés pour réussir aussi bien en compétitions nationales que sur le plan continental. Les responsables constantinois connaissent donc bien les raisons de cette débâcle de leurs joueurs. Il faut dire que le coching de Madoui et son staff a été aussi mauvais que la prestation des camarades de Fethi Tahar. Ce match aller a montré la très grande différence entre les deux équipes aussi bien sur le plan technique que tactique.

Les joueurs sont vraiment passés à côté de leur mission sur le terrain où, on voyait parfaitement le manque de coordination, de complémentarité entre les trois compartiments et surtout le manque criant du jeu offensif des joueurs du CS Constantine. Ce que le staff technique des Noir et Vert doit nécessairement corriger au cours de ce match retour décisif prévu à Constantine sur la pelouse de leur stade Hamlaoui.

Les joueurs sont bien conscients de la difficile mission qui les attend et doivent donc bien se préparer aussi bien sur le plan physique que moral, pour réussir cette remontada de quatre buts. Pour ce faire, les Constantinois peuvent compter sur l’expérience de leurs trois joueurs qui ont déjà disputé une demi-finale africaine. Il s‘agit de Mohamed Bechaïria ; Houari Baouche et Messala Merbah. Sans oublier la très riche expérience du coach Kheïreddine Madoui qui a déjà remporté la Ligue des Champions africaine avec l’ES Sétif en 2014.

Ce qui devrait donc laisser les Sanafir bien optimistes pour une remontada et pourquoi pas, une rentrée « doublement historique » dans l’histoire de cette compétition continentale en tentant de parvenir en finale, également une première pour le club dans cette coupe de la CAF.