Après son dernier match nul arraché contre la JS Kabylie en déplacement (0-0), le CS Constantine a quitté la deuxième place du classement au profit du champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad.

Les joueurs de l'entraîneur Abdelkader Amrani, sont plus que jamais, déterminés à retrouver cette place de dauphin, dès le prochain match. Et ironie du sort, la prochaine rencontre du CS Constantine sera, justement, contre ce Chabab de Belouizdad, dans un choc à six points!

C'est pourquoi, les Constantinois sont concentrés sur les entraînements qu'ils ont repris, hier, au lendemain de ce nul contre la JSK. Amrani est obligé de reprendre tout de suite les entraînements, car, quatre jours seulement le séparent de ce match d'importance capitale pour retrouver cette deuxième place, tant convoitée par les Sanafir avant de disputer la Ligue des Champions, la saison prochaine.

Et ce qui encourage les joueurs du CSC est le fait qu'ils comptent encore un match en retard face à l'USM Alger, qu'ils espèrent également gagner pour assurer le retour à cette position de dauphin, du leader incontesté, à savoir le Mouloudia d'Alger.

D'ailleurs, l'entraîneur adjoint des Vert et Noir, Azeddine Rahim est optimiste quant à réaliser cet objectif, lui, qui a déclaré, juste après le nul face à la JSK qu' «on a toutes nos chances de reprendre cette deuxième place au classement d'ici à la fin de la saison».

Et à propos du prochain match choc face à un de ses concurrents le plus sérieux, le Chabab de Belouizdad, Rahim déclare, sans hésiter qu'il «occupe désormais les esprits de ses joueurs. Ces derniers sont concentrés sur ce match face à notre concurrent direct pour cette deuxième place et qui pourrait même être décisif. On va donc axer notre travail sur cette rencontre et bien la préparer pour terminer le championnat en force», a indiqué Azeddine Rahim...

Le coach adjoint du CSC a même rappelé que ses joueurs ont mal débuté le match face à la JSK à cause du fait qu'ils sont restés 21 jours sans compétition. Ce qui a donc cassé le rythme des joueurs. Aujourd'hui, place donc au prochain match face au CR Belouizdad qu'il ne faudrait en aucun cas perdre.

De plus, il y a lieu de faire remarquer que la victoire sera importante pour pouvoir retrouver la deuxième place du classement d'autant qu'un match nul n'arrangerait aucune de ces deux formations.

Il est très important de signaler aussi, au passage, que pour le CS Constantine, les joueurs doivent cravacher dur lors des cinq derniers matchs de la Ligue 1 Mobilis pour réaliser cet objectif de terminer à la seconde place du classement.

Amrani et ses joueurs doivent ainsi, négocier cet objectif en jouant trois matchs à domicile, contre deux à l'extérieur. La mission s'annonce bien difficile, certes, mais véritablement possible à réaliser, compte tenu de la très grande détermination affichée par les joueurs pour ne pas décevoir leurs fidèles supporters.